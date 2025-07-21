Автомобили TANK и WEY без переплат при оформлении лизинга в CARCADE в рамках программы "TANK Leasing"

Лизинговая компания CARCADE объявляет об обновлении специальной программы финансовой аренды "TANK Leasing*", в рамках которой клиенты могут приобрести автомобили брендов TANK, WEY на выгодных условиях.

Так, с июля 2025 года приобрести автомобили TANK 300, TANK 400, TANK 500, TANK 700, WEY 80 Premium** и WEY 80 Business Lounge*** можно на условиях лизинга без переплат. Для этого необходимо заключить договор сроком на один год и внести аванс от 30% стоимости автомобиля. Вся сумма лизинговых платежей (первоначальный, ежемесячные и последний) будет равна стоимости автомобиля — без дополнительных начислений. Лизинг без переплат достигается за счёт скидок, предоставляемых официальным партнёром программы финансирования. В рамках программы доступны транспортные средства, приобретённые у официального уполномоченного дилера TANK.

Кроме того, преференции, доступные в рамках программы "TANK Leasing", суммируются со специальными скидками на отдельные модели марок TANK и WEY 2023–2024 годов выпуска. Максимальная выгода для клиента достигается путём суммирования специального предложения и сниженного удорожания на лизинговый график от CARCADE. Подробности и матрицу скидок уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев. Для получения коммерческого предложения и за подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Услуги предоставляются ООО "Каркаде", ОГРН 1023900586181. Вся информация, касающаяся условий лизинговых программ, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации обращайтесь к финансовым консультантам ООО "Каркаде".

*"TANK Leasing" (англ.) — TANK Лизинг.

**Premium (англ.) — Премиум.

***Business Lounge (англ.) — Бизнес Лаундж.