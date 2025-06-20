Выгодный лизинг подержанной техники от CARCADE: лучшие предложения июня 2025

Лизинговая компания CARCADE предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям воспользоваться специальными предложениями на приобретение транспорта с пробегом из собственного автопарка.

Собственный парк транспорта с пробегом успешно реализуется среди клиентов компании CARCADE. Большая часть стоянок сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Новосибирске, Краснодаре и Хабаровске. В стоке предлагается широкий выбор всего, что имеет шасси, доступны транспортные средства различных уровней и пробегов, превалирует грузовая техника.

Клиентам CARCADE доступно два типа сделки: полная оплата и на специальных условиях в лизинг. Кроме того, предоставляются дисконты, а при покупке сразу нескольких единиц, например, при расширении корпоративного парка, доступны дополнительные привилегии на весь пул приобретаемой техники. Все транспортные средства проходят тщательную предпродажную подготовку, включающую в себя диагностику, ремонт и сервисное обслуживание, и продаются с гарантией юридической чистоты.

Специальные предложения июня 2025 года:

Самосвал Howo ZZ3407S3867E, 2021 г. в. Цена снижена с 3 369 000 руб. до 2 021 400 руб;

Лифтбек FAW Bestunе B70, 2023 г. в. Цена снижена с 1 475 000 руб. до 1 401 250 руб;

Кроссовер Jetour Dashing, 2023 г. в. Цена снижена с 2 085 000 руб. до 1 668 000 руб;

Седельный тягач Shacman SX* 6×4, 2023 г. в. Цена снижена с 5 767 000 руб. до 4 036 900 руб.

Для осмотра техники клиент может заранее согласовать визит. На площадке его встретит представитель компании, который проведёт консультацию и поможет подобрать оптимальный вариант.

Для получения подробной информации обращайтесь к консультантам CARCADE по телефону горячей линии 8 800 700 30 30, ознакомиться с каталогом можно на сайте.