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Финансы Экономика и бизнес

Фургоны AVIOR с корпоративными скидками до 400 тыс. рублей на лизинг в CARCADE

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE принимает заявки на финансирование фургонов AVIOR: специальная программа предлагает корпоративную скидку до 400 тыс. рублей от стоимости транспортного средства. Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Специальные условия распространяются на лизинг фургонов AVIOR, оформленных через дистрибьютора бренда — компанию ООО "ПАРАДАВТО-М". Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско. В России бренд представлен моделями V90 и G10, которые отличаются современной комплектацией, высоким уровнем комфорта и адаптацией к местным условиям. Так, модель G10 доступна с выгодой в размере 350 тыс. рублей, а скидка на V90 (L3Н2 FWD) достигает 400 тыс. рублей. Подробные условия можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Полноразмерный грузовой фургон AVIOR V90 имеет полную массу 2499 кг либо 3500 кг (в зависимости от модификации), а объём его грузового отсека достигает 12 м³. Под капотом находится 2,0-литровый турбодизель мощностью 150 л. с., работающий в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. AVIOR G10 — компактный грузовой фургон, объём грузового отделения которого составляет 5,2 м³. Его базовое оснащение предполагает наличие двух сдвижных боковых и задней распашной двери. Он получил под капот 160-сильный турбодизель объёмом 2,0 литра, который предлагается в комплекте с шестискоростной механикой.

Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Клиенты также могут воспользоваться дополнительными услугами от CARCADE: Каско в графике, сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, регистрация ТС в Гостехнадзоре, продлённая гарантия.

Клиентам с действующими договорами лизинга доступен "Кредитный лимит", благодаря которому не нужно предоставлять документы повторно, а достаточно оставить заявку у менеджера ООО "Каркаде". Кроме того, транспортные средства марки AVIOR доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок.

Для получения коммерческого предложения и за подбором фургона обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5w7nDhS

ИНН 3905019765

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