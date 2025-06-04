Фургоны AVIOR с корпоративными скидками до 400 тыс. рублей на лизинг в CARCADE

Компания CARCADE принимает заявки на финансирование фургонов AVIOR: специальная программа предлагает корпоративную скидку до 400 тыс. рублей от стоимости транспортного средства. Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

Специальные условия распространяются на лизинг фургонов AVIOR, оформленных через дистрибьютора бренда — компанию ООО "ПАРАДАВТО-М". Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско. В России бренд представлен моделями V90 и G10, которые отличаются современной комплектацией, высоким уровнем комфорта и адаптацией к местным условиям. Так, модель G10 доступна с выгодой в размере 350 тыс. рублей, а скидка на V90 (L3Н2 FWD) достигает 400 тыс. рублей. Подробные условия можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Полноразмерный грузовой фургон AVIOR V90 имеет полную массу 2499 кг либо 3500 кг (в зависимости от модификации), а объём его грузового отсека достигает 12 м³. Под капотом находится 2,0-литровый турбодизель мощностью 150 л. с., работающий в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. AVIOR G10 — компактный грузовой фургон, объём грузового отделения которого составляет 5,2 м³. Его базовое оснащение предполагает наличие двух сдвижных боковых и задней распашной двери. Он получил под капот 160-сильный турбодизель объёмом 2,0 литра, который предлагается в комплекте с шестискоростной механикой.

Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Клиенты также могут воспользоваться дополнительными услугами от CARCADE: Каско в графике, сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, регистрация ТС в Гостехнадзоре, продлённая гарантия.

Клиентам с действующими договорами лизинга доступен "Кредитный лимит", благодаря которому не нужно предоставлять документы повторно, а достаточно оставить заявку у менеджера ООО "Каркаде". Кроме того, транспортные средства марки AVIOR доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок.

Для получения коммерческого предложения и за подбором фургона обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.