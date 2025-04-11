Самарская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству МСП из ракетно-космической отрасли

Регион вошел в первую пятерку субъектов страны по количеству МСП, работающих в ракетно-космической отрасли. 6% малых и средних предприятий от общего числа таких компаний, зарегистрировано в Самарской области.
Самарская область считается одним из ключевых центров ракетно-космической отрасли России. В регионе сконцентрирован полный цикл производства аэрокосмической техники, включающий производство и испытание ракет-носителей, двигателей и агрегатов к ним, космических аппаратов и спутников научно-технического и оборонного назначения.
Значимую роль региона в развитии аэрокосмической отрасли страны подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев: "За десятилетия накоплен уникальный опыт и традиции, большой научно-технический потенциал, который помогает нашей стране по сей день оставаться ведущей космической державой".
Самарская область не только продолжает развивать существующие мощности, местные предприятия активно занимаются разработкой и внедрением новых технологий в производство, решая задачу технологического суверенитета страны.
В целом по стране количество малых и средних предприятий в ракетно-космической отрасли за год выросло на 13% и превысило допандемийные значения. Сейчас в России зарегистрированы 93 субъекта МСП, занимающиеся производством космических аппаратов, ракет-носителей и компонентов для них. Еще 15 МСП работают в сфере космического транспорта и космических лабораторий. На этих предприятиях работают более 3 тыс. человек, а суммарный доход таких компаний по итогам 2024 г. превысит 25 млрд рублей.
"За последний год количество предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере космоса, увеличилось до 108 компаний и превысило показатели 2020 года, когда в России насчитывалось около 100 таких МСП. Это хорошая динамика, которая с одной стороны может придать ракетно-космической отрасли новый импульс за счет притока новых решений и идей, а с другой — в целом демонстрирующая возможности для реализации для малого бизнеса в такой высокотехнологичной и ресурсоемкой сфере", — заявил генеральный директор Корпорация МСП Александр Исаевич.
С полным перечнем инструментов господдержки МСП можно ознакомиться на портале mybiz63.ru. Центры "Мой бизнес" предоставляют услуги предпринимателям по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?