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Самарская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству МСП из ракетно-космической отрасли

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Регион вошел в первую пятерку субъектов страны по количеству МСП, работающих в ракетно-космической отрасли. 6% малых и средних предприятий от общего числа таких компаний, зарегистрировано в Самарской области.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Самарская область считается одним из ключевых центров ракетно-космической отрасли России. В регионе сконцентрирован полный цикл производства аэрокосмической техники, включающий производство и испытание ракет-носителей, двигателей и агрегатов к ним, космических аппаратов и спутников научно-технического и оборонного назначения.

Значимую роль региона в развитии аэрокосмической отрасли страны подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев: "За десятилетия накоплен уникальный опыт и традиции, большой научно-технический потенциал, который помогает нашей стране по сей день оставаться ведущей космической державой".

Самарская область не только продолжает развивать существующие мощности, местные предприятия активно занимаются разработкой и внедрением новых технологий в производство, решая задачу технологического суверенитета страны.

В целом по стране количество малых и средних предприятий в ракетно-космической отрасли за год выросло на 13% и превысило допандемийные значения. Сейчас в России зарегистрированы 93 субъекта МСП, занимающиеся производством космических аппаратов, ракет-носителей и компонентов для них. Еще 15 МСП работают в сфере космического транспорта и космических лабораторий. На этих предприятиях работают более 3 тыс. человек, а суммарный доход таких компаний по итогам 2024 г. превысит 25 млрд рублей.

"За последний год количество предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере космоса, увеличилось до 108 компаний и превысило показатели 2020 года, когда в России насчитывалось около 100 таких МСП. Это хорошая динамика, которая с одной стороны может придать ракетно-космической отрасли новый импульс за счет притока новых решений и идей, а с другой — в целом демонстрирующая возможности для реализации для малого бизнеса в такой высокотехнологичной и ресурсоемкой сфере", — заявил генеральный директор Корпорация МСП Александр Исаевич.

С полным перечнем инструментов господдержки МСП можно ознакомиться на портале mybiz63.ru. Центры "Мой бизнес" предоставляют услуги предпринимателям по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

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