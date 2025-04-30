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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

"Яковлев" запустил линейную станцию технического обслуживания самолетов SSJ-100 в аэропорту Самары

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) ввел в эксплуатацию пневмокаркасный ангар линейной станции технического обслуживания в Международном аэропорту "Курумоч". В ангаре будет организовано техническое обслуживание воздушных судов, в том числе российских ближнемагистральных самолетов SSJ-100, а в перспективе и среднемагистральных МС-21.

В мероприятии по открытию станции приняли участие вице-губернатор Самарской области Вячеслав Романов, генеральный директор авиакомпании "Россия" Ян Бург, исполнительный директор международного аэропорта "Курумоч" Михаил Берман, заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков.

"Сегодняшнее событие — это очередная ступень в организации работы по эксплуатации и техническому обслуживанию воздушных судов, основным разработчиком которых является ПАО "Яковлев". Для нас — для региона — особая гордость, что воздушная гавань Самары становится в один ряд с ведущими техническими центрами обслуживания. И доверие, которое было оказано Самарскому региону, конечно же, мы оправдаем, потому что именно здесь находятся высокотехнологичные, высокопроизводительные кадры в области авиационной промышленности. Самарская область является одним из регионов-лидеров в этой сфере", — подчеркнул вице-губернатор Самарской области Вячеслав Романов.

Первым процедуру технического обслуживания пройдет самолет SSJ-100 авиакомпании "Россия". На воздушном судне проведут работы по форме 4Y-check.

"Для нас открытие новой станции технического обслуживания — это еще одна возможность улучшить взаимодействие с эксплуатантами, обеспечивая качественный уровень обслуживания воздушных судов. На сегодняшний день количество линейных станций ПАО "Яковлев", обслуживающих SSJ-100, в России достигло семи штук. И мы будем работать над тем, чтобы это число продолжало расти", — прокомментировал Дмитрий Борисенко, заместитель генерального директора ПАО "Яковлев" по поддержке заказчиков гражданской авиатехники.

"Станция открывает новые возможности для технического обслуживания самолетов, что, несомненно, повышает уровень сервиса для авиакомпаний в нашем аэропорту. Новый ангар площадью 3500 м² — самая крупная конструкция такого типа в Европе, и нам особенно приятно, что возведен он в Самаре", — отметил Михаил Берман, исполнительный директор Международного аэропорта "Курумоч".

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК", входит в состав Госкорпорации "Ростех") создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов, как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые — Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания авиационной техники. Генеральный директор ПАО "ОАК" Вадим Александрович Бадеха.

Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны.  Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Швабе", Концерн "Калашников", КРЭТ, "Высокоточные комплексы", "Рособоронэкспорт", "Росэлектроника", "Нацимбио" и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.

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