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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Сотрудники компании "Транспорт Будущего Самара" приняли участие в праздновании Первомая

ТОЛЬЯТТИ. 1 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти, в парке имени Сахарова, состоялось масштабное городское мероприятие, посвященное Дню весны и труда.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

В этом году "Транспорт Будущего Самара" активно участвовал в праздновании 1 Мая, представив свою экспозиционную зону и приняв участие в шествии трудовых коллективов. В общей колонне мероприятия прошли 40 сотрудников компании.

Экспозиционная зона "Транспорт Будущего" стала одной из главных достопримечательностей мероприятия. Гости праздника с интересом рассматривали выставочный беспилотник, а также узнали о планах и проектах компании. Участие в празднике, посвященном 1 Мая, позволяет компании укреплять связи с обществом и демонстрировать стремление к устойчивому развитию.

"Мы рады участвовать в таком значимом событии для Тольятти. Праздник 1 Мая — это не только дань уважения труду, но и возможность продемонстрировать наши достижения и планы на будущее. "Транспорт Будущего" продолжает активно развиваться и внедрять инновационные решения для улучшения качества жизни горожан. Уверены, что совместными усилиями сможем сделать Тольятти еще более комфортным и современным городом", — сказал генеральный директор компании Илья Сидоров.

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