Сотрудники компании "Транспорт Будущего Самара" приняли участие в праздновании Первомая

В Тольятти, в парке имени Сахарова, состоялось масштабное городское мероприятие, посвященное Дню весны и труда.
В этом году "Транспорт Будущего Самара" активно участвовал в праздновании 1 Мая, представив свою экспозиционную зону и приняв участие в шествии трудовых коллективов. В общей колонне мероприятия прошли 40 сотрудников компании.
Экспозиционная зона "Транспорт Будущего" стала одной из главных достопримечательностей мероприятия. Гости праздника с интересом рассматривали выставочный беспилотник, а также узнали о планах и проектах компании. Участие в празднике, посвященном 1 Мая, позволяет компании укреплять связи с обществом и демонстрировать стремление к устойчивому развитию.
"Мы рады участвовать в таком значимом событии для Тольятти. Праздник 1 Мая — это не только дань уважения труду, но и возможность продемонстрировать наши достижения и планы на будущее. "Транспорт Будущего" продолжает активно развиваться и внедрять инновационные решения для улучшения качества жизни горожан. Уверены, что совместными усилиями сможем сделать Тольятти еще более комфортным и современным городом", — сказал генеральный директор компании Илья Сидоров.
Последние комментарии
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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
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