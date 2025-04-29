В Тольятти состоялся карьерный тест-драйв по профессии будущего

В компании "Транспорт Будущего" прошло профориентационное мероприятие для студентов под названием "Карьерный тест-драйв — примерь профессию будущего". В нем приняли участие 15 студентов из тольяттинских ссузов, которые смогли попробовать себя в различных профессиях.

Профориентационная работа является важным аспектом деятельности компании "Транспорт Будущего". Представители завода регулярно проводят встречи со студентами вузов и ссузов, организуют экскурсии на завод, чтобы познакомить их с особенностями производства беспилотников.

Карьерный тест-драйв для студентов — новая возможность, которую предложил "Транспорт Будущего" учащимся трех колледжей Тольятти: электротехнического, социально-экономического, художественного и технического образования. Целью мероприятия стало знакомство молодежи с профессиями, востребованными в современном производстве, а также создание условий для выбора будущей карьеры. В течение дня студенты смогли погрузиться в атмосферу компании, посетить различные производственные участки и мастер-классы. Гостям предложили выполнить практические задания, которые позволили им попробовать себя в роли инженеров, операторов, технологов, пиарщиков. Параллельно специалисты завода делились своим опытом и давали советы, которые очень важны на старте карьеры. Компания "Транспорт Будущего" планирует продолжать подобные инициативы, чтобы способствовать профориентационному развитию молодежи и укреплению связей между образованием и промышленностью.

"Мы уверены, что такие мероприятия как карьерный тест-драйв помогают студентам лучше понять, какие профессии существуют на рынке труда, сформируют понимание навыков, необходимых для успешной работы в нашем деле. Ребята смогли попробовать себя на практике и лучше понять, что им подходит, а наша цель — показать, что работа на заводе может быть интересной и перспективной", — отметил генеральный директор компании "Транспорт Будущего" Илья Сидоров.