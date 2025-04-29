В Тольятти состоялся карьерный тест-драйв по профессии будущего

В компании "Транспорт Будущего" прошло профориентационное мероприятие для студентов под названием "Карьерный тест-драйв — примерь профессию будущего". В нем приняли участие 15 студентов из тольяттинских ссузов, которые смогли попробовать себя в различных профессиях.
Профориентационная работа является важным аспектом деятельности компании "Транспорт Будущего". Представители завода регулярно проводят встречи со студентами вузов и ссузов, организуют экскурсии на завод, чтобы познакомить их с особенностями производства беспилотников.
Карьерный тест-драйв для студентов — новая возможность, которую предложил "Транспорт Будущего" учащимся трех колледжей Тольятти: электротехнического, социально-экономического, художественного и технического образования. Целью мероприятия стало знакомство молодежи с профессиями, востребованными в современном производстве, а также создание условий для выбора будущей карьеры. В течение дня студенты смогли погрузиться в атмосферу компании, посетить различные производственные участки и мастер-классы. Гостям предложили выполнить практические задания, которые позволили им попробовать себя в роли инженеров, операторов, технологов, пиарщиков. Параллельно специалисты завода делились своим опытом и давали советы, которые очень важны на старте карьеры. Компания "Транспорт Будущего" планирует продолжать подобные инициативы, чтобы способствовать профориентационному развитию молодежи и укреплению связей между образованием и промышленностью.
"Мы уверены, что такие мероприятия как карьерный тест-драйв помогают студентам лучше понять, какие профессии существуют на рынке труда, сформируют понимание навыков, необходимых для успешной работы в нашем деле. Ребята смогли попробовать себя на практике и лучше понять, что им подходит, а наша цель — показать, что работа на заводе может быть интересной и перспективной", — отметил генеральный директор компании "Транспорт Будущего" Илья Сидоров.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?