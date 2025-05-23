Самарский "Союз-2.1б" успешно стартовал с Плесецка

В пятницу, 23 мая, с космодрома "Плесецк" в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом на борту.

Космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

Устойчивая телеметрическая связь установлена и поддерживается, бортовые системы функционируют в штатном режиме. Старт и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" изготовлена Ракетно-космическим центром "Прогресс" (входит в Роскосмос).