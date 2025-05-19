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Экспозиция паркового комплекса "История техники" в Тольятти пополнилась "экспонатом будущего"

ТОЛЬЯТТИ. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Международный день музеев компания "Транспорт будущего" не могла остаться в стороне и решила внести свой вклад в развитие музейного дела. Компания передала в дар парковому комплексу "История техники" имени К. Г. Сахарова новый экспонат — агродрон C-80, производство которого ведется на предприятии. А также приобрела для музея 100 литров краски для восстановления части экспонатов.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Генеральный директор научно-производственного центра беспилотных авиационных летательных систем "Самара" Константин Яшин прокомментировал: "Парковый комплекс "История техники" имени К. Г. Сахарова хорошо известен в Самарском регионе и за его пределами. Мы поддерживаем этот музей уже не первый год, и сегодня решили внести в музейную экспозицию производимый нашей компанией агродрон C-80, который стал первым массовым российским беспилотником весом более 30 кг, получившим сертификат типа от Росавиации и вышедшим в серийное производство и эксплуатацию. Теперь каждый из жителей Тольятти и его гостей могут приехать сюда, посмотреть этот беспилотник вживую и прикоснуться к уже современной истории".

В музейном комплексе представлена военная техника и времен Великой Отечественной войны, и современная техника. На этот раз музей получили в дар беспилотник, который можно назвать "экспонатом будущего". Агропромышленный беспилотник (С-80) — инновационное устройство, использующееся в сельском хозяйстве для повышения эффективности и продуктивности агропроизводства. БАС вносит на поля удобрения и средства защиты. В сентябре 2024 года модификация дрона С-80 получила сертификат типа, это означает, что беспилотник вышел в серийное производство и эксплуатацию для выполнения коммерческих работ.

Дмитрий Никитин, руководитель паркового комплекса "История техники" имени К. Г. Сахарова отметил: "Очень приятно, тем более в День музеев, получить такой подарок. Отныне этот агробеспилотник будет представлен в парковом комплексе на постоянной основе, и все наши туристы будут видеть в том числе те экспонаты, которые производятся в Тольятти. Отрадно, что в Тольятти происходит некое возрождение технологического производства и появляются предприятия, которые развиваются и занимаются будущим". Он поблагодарил компанию "Транспорт будущего" также за то, что она дополнительно передала музею 100 литров краски. Она пойдет на реставрацию двух авиационных экспонатов — стратегического бомбардировщика ТУ-16 и первого реактивного вертолета-самолета МИГ-15.

"Это знаковое событие для нашей компании, мы чувствуем гордость и патриотизм. Ведь мы вкладываем в производство не только средства, но и душу, и гордимся, что действительно приносим пользу нашему государству. Ни один экспонат в музей просто так не попадает. Уверен, что наши сотрудники могут гордиться результатами своего труда и своей компанией", — подчеркнул Константин Яшин.

Сотрудникам компании, пришедшим 18 мая в парковый комплекс на церемонию передачи нового экспоната музею, было приятно видеть и осознавать, что частичка их труда вложена в такое важное дело. Они пришли вместе со своими семьями, детьми и с удовольствием рассматривали многочисленные экземпляры музейного комплекса. Начальник участка сборки летательных аппаратов компании "Транспорт Будущего" Игорь Зверко, имеющий самое непосредственное отношение к производству агродронов, поделился своими впечатлениями: "Мы всегда очень рады тому, что наше предприятие устраивает такие мероприятия для нас, куда можно прийти всей семьей. Это развивает и морально, и эстетически. Парк имени Сахарова — сам по себе очень интересен, здесь много экспонатов, рассказывающих об истории нашей Родины, о развитии нашего города. Тем более приятно, что теперь здесь выставлен и результат нашего труда, наш агродрон. Теперь посещать этот парк будет еще интереснее".

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