Компания "Транспорт Будущего" на Дне города показала дроны своего производства

1 июня в автограде отпраздновали День города. На двух городских площадках жители и гости города смогли ознакомиться с продукцией, разработанной компанией "Транспорт будущего": агробеспилотником и дроном-доставщиком.

В парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова был представлен агробеспилотник С-80, в это же время в парке Победы можно было увидеть как агробеспилотник, так и дрон-доставщик, которые привлекли внимание горожан. Тольяттинцы и гости праздника задавали много вопросов об устройстве беспилотников и, конечно, не упустили возможности сделать много эффектных фото. Особое восхищение у гостей праздника вызвала робособака — удивительная технология, которая продемонстрировала свои возможности в реальном времени. Это впечатляющее устройство стало настоящей звездой мероприятия, подчеркивая высокие достижения в области инновационных технологий.

"Наши разработки направлены на то, чтобы сделать жизнь людей более удобной и комфортной. Уверены, что участие в таких мероприятиях, как День города, помогают нам не только продемонстрировать достижения компании, но и укрепить связи с местным сообществом. Спасибо всем, кто посетил наши площадки, ждем вас у нас на днях открытых дверей, где все расскажем и покажем подробно! Надеемся, что наш пример вдохновят вас на новые идеи и проекты, только вместе мы можем создать лучшее будущее для нашего города и страны", — прокомментировал генеральный директор компании "Транспорт Будущего" Илья Сидоров.