Компания "Транспорт Будущего" на Дне города показала дроны своего производства

1 июня в автограде отпраздновали День города. На двух городских площадках жители и гости города смогли ознакомиться с продукцией, разработанной компанией "Транспорт будущего": агробеспилотником и дроном-доставщиком.
В парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова был представлен агробеспилотник С-80, в это же время в парке Победы можно было увидеть как агробеспилотник, так и дрон-доставщик, которые привлекли внимание горожан. Тольяттинцы и гости праздника задавали много вопросов об устройстве беспилотников и, конечно, не упустили возможности сделать много эффектных фото. Особое восхищение у гостей праздника вызвала робособака — удивительная технология, которая продемонстрировала свои возможности в реальном времени. Это впечатляющее устройство стало настоящей звездой мероприятия, подчеркивая высокие достижения в области инновационных технологий.
"Наши разработки направлены на то, чтобы сделать жизнь людей более удобной и комфортной. Уверены, что участие в таких мероприятиях, как День города, помогают нам не только продемонстрировать достижения компании, но и укрепить связи с местным сообществом. Спасибо всем, кто посетил наши площадки, ждем вас у нас на днях открытых дверей, где все расскажем и покажем подробно! Надеемся, что наш пример вдохновят вас на новые идеи и проекты, только вместе мы можем создать лучшее будущее для нашего города и страны", — прокомментировал генеральный директор компании "Транспорт Будущего" Илья Сидоров.
Последние комментарии
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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?