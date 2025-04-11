День открытых дверей компании "Транспорт будущего" посетили 400 тольяттинцев

Агродроны, беспилотники для доставки грузов, мониторинга и спасения людей - продукцию и разработки "Транспорта будущего" 11 апреля увидели 400 тольяттинцев. Чтобы принять всех желающих, компания провела день открытых дверей в две смены.

Впервые на заводе беспилотников побывали жители Шлюзового микрорайона и Тимофеевки, к визиту присоединились гости из Ягодного. Больше всего приехало школьников - ученики гимназии № 77, лицея №76 имени Владимира Полякова и школ №№ 2, 14, 15, 46, 75, 81, 86.

Пятая с начала года открытая экскурсия, как всегда, прошла на работающем заводе. Гостям показали технологические линии, в том числе выпуск комплектующих, сборку беспилотников и производство литий-ионных аккумуляторов, летно-испытательный комплекс и центр управления полетами. Поговорили о профессиях беспилотной отрасли, об инновационном мышлении и образовательном проекте "Инженерное училище" для сотрудников.

Педагоги, сопровождавшие школьников, заметили: теперь подростки знают, что современный завод - сложное и рациональное пространство плюс комфорт, чистота и порядок. Рядом с рабочими местами гости увидели круглосуточный медпункт, узнали об обеде за счет компании и о том, что в помещениях для кофе-брейка всегда в доступе кофемашины, чай и сладости. Понравилась идея размещения на территории "Транспорта будущего" виар-арены: в свободное время можно играть в образовательные игры, прокачивать навыки командной и индивидуальной работы.

"Развитие человека и бизнеса стало одной из главных тем на встрече с горожанами, - отметил генеральный директор группы компаний "Транспорт будущего" Юрий Козаренко. - Участвуя в создании новой отрасли экономики, мы вместе с сотрудниками ищем ответы на важные вопросы: что может сделать работодатель, чтобы человек труда был эффективным? Как достигать личного успеха через созидание? Как соблюдать баланс работы и отдыха? О находках и решениях открыто рассказываем тольяттинцам. Спасибо им за интерес!"