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Сотни жителей Тольятти и гостей города стали участниками мероприятии "Транспорта будущего"

ТОЛЬЯТТИ. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14 июня на весь день набережная Автозаводского района стала площадкой для яркого события под названием "Дроны и роботы в городе".

Фото: Фото предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Праздничный день едва уместил в себя множество событий: захватывающие гонки на дронах, выставку беспилотников и работу развлекательных площадок.

Настоящим хитом стали гонки на дронах в классе 200 мм. Сначала стартовал турнир НПЦ БАС "Самара" — на трассу вышли учащиеся и студенты губернии, затем состоялся кубок Самарской области: победители этого этапа отправятся на финал кубка России, а завершились соревнования зрелищной лигой "Транспорта Будущего", где состязались профессиональные пилоты со всей России, ощущая азарт и невероятную поддержку болельщиков на трибунах. Таким образом Тольятти становится центром беспилотия — это отметила в приветственной речи председатель совета директоров компании "Транспорт будущего Самара" Наталья Катина.

"Мы много говорим о развитии дрон-рейсинга в Тольятти, и это замечательно. Еще один важный шаг на пути к превращению Тольятти в центр беспилотных технологий — создание научно-производственного центра БАС "Самара" в сотрудничестве с Тольяттинским государственным университетом, министерством науки и высшего образования региона и "Университетом 2035" института беспилотной авиации. Это позволит объединить научные исследования, образование и производство, а также подготовить высококвалифицированные кадры для отрасли беспилотных систем. Поздравляю Тольятти с этим историческим событием!" — обратилась к спортсменам и гостям праздника Наталья Катина.

В итоге места распределились следующим образом: турнир НПЦ БАС "Самара" 1 место — Дмитрий Светлов, 2-е- Дмитрий Ефанов, 3-е — Артем Рябуха. В кубке Самарской области победил Егор Алимов, 2 место занял Дмитрий Воронин, 3-е —  Егор Наумов. В лиге "Транспорта будущего" победил тольяттинец Дмитрий Светлов, вторым стал Николай Якубовский, третьим — Николай Шатохин.

Помимо спортивных соревнований, на площадке новой набережной тоже было интересно. Работала выставка дронов "Транспорта будущего", где гости могли увидеть последние достижения в области беспилотных технологий: агродроны С-80 и дрон-доставщик, задать интересующие вопросы, оставить заявку на посещение дня открытых дверей и, конечно, сделать множество фотографий.

Прогулки с робособаками стали настоящим хитом мероприятия, радовав детей и взрослых, а разнообразные конкурсы и активности порадовали многочисленных участников события. На празднике можно было поучиться собирать дроны и поуправлять ими, проявить свои творческие способности в конкурсах, поучаствовать в викторине, попробовать вкусные угощения и получить подарки от "Транспорта будущего". Завершился день праздничным концертом.

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