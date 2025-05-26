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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Компания "Транспорт будущего" показала, как производит дроны

ТОЛЬЯТТИ. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 мая на площадке "Транспорта будущего" состоялся день открытых дверей, который привлек 350 гостей. Жители Тольятти с большим интересом ознакомились с продукцией завода, включая агродроны и беспилотники для доставки грузов, мониторинга и спасения людей.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Экскурсии на предприятие "Транспорт будущего" стали уже частью жизни тольяттинцев. Интерес к производству настолько высок, что компания решила провести дополнительно второй день открытых дверей с разницей в неделю. И снова отмечено огромное количество желающих увидеть своими глазами, как делают беспилотники, - 350 человек, в том числе школьники из поселка Усть-Кинельский и Самары. Гостями площадки стали также ученики школ №№ 6, 32, 59, 77, сотрудники производственных предприятий, родственники сотрудников.

Посетителям показали технологические линии, включая производство комплектующих, сборку беспилотников и изготовление литий-ионных аккумуляторов, а также летно-испытательный комплекс и центр управления полетами. В рамках дня открытых дверей жители Тольятти также узнали о проекте "Инженерное училище" для сотрудников "Транспорта будущего", посетили выставку дронов, сделали множество ярких кадров с аэротакси и узнали, что в компании есть спортивная команда - активный участник забегов различных уровней.

"Мы открыты к диалогу и рады высокому интересу тольяттинцев к нашей работе. С радостью делимся своими находками в области повышения эффективности сотрудников: развитие специалистов через "инженерное училище", участием в спортивных мероприятиях, событиях городского масштаба. Созидательный труд - процесс многогранный, и мы стремимся своим примером показать, как сохранять и удерживать баланс", - подчеркнул генеральный директор "Транспорта будущего" Илья Сидоров.

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