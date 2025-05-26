Компания "Транспорт будущего" показала, как производит дроны

24 мая на площадке "Транспорта будущего" состоялся день открытых дверей, который привлек 350 гостей. Жители Тольятти с большим интересом ознакомились с продукцией завода, включая агродроны и беспилотники для доставки грузов, мониторинга и спасения людей.
Экскурсии на предприятие "Транспорт будущего" стали уже частью жизни тольяттинцев. Интерес к производству настолько высок, что компания решила провести дополнительно второй день открытых дверей с разницей в неделю. И снова отмечено огромное количество желающих увидеть своими глазами, как делают беспилотники, - 350 человек, в том числе школьники из поселка Усть-Кинельский и Самары. Гостями площадки стали также ученики школ №№ 6, 32, 59, 77, сотрудники производственных предприятий, родственники сотрудников.
Посетителям показали технологические линии, включая производство комплектующих, сборку беспилотников и изготовление литий-ионных аккумуляторов, а также летно-испытательный комплекс и центр управления полетами. В рамках дня открытых дверей жители Тольятти также узнали о проекте "Инженерное училище" для сотрудников "Транспорта будущего", посетили выставку дронов, сделали множество ярких кадров с аэротакси и узнали, что в компании есть спортивная команда - активный участник забегов различных уровней.
"Мы открыты к диалогу и рады высокому интересу тольяттинцев к нашей работе. С радостью делимся своими находками в области повышения эффективности сотрудников: развитие специалистов через "инженерное училище", участием в спортивных мероприятиях, событиях городского масштаба. Созидательный труд - процесс многогранный, и мы стремимся своим примером показать, как сохранять и удерживать баланс", - подчеркнул генеральный директор "Транспорта будущего" Илья Сидоров.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?