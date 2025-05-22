Самарские ученые создали систему искусственного интеллекта со стереозрением для БПЛА

Разработка специалистов Самарского университета получила название "Навигатор". Она позволяет беспилотникам в автономном режиме, без участия человека, следовать по заданным маршрутам, обходя запретные для полета зоны и самостоятельно реагируя на внезапно возникающие впереди препятствия — например, в виде летящих навстречу птиц или БПЛА.

Программный комплекс также помогает беспилотникам безопасно приземляться в экстренной ситуации: нейросеть на борту анализирует изображения с видеокамер и определяет, нет ли на месте предполагаемой посадки людей, автомобилей, каких-то опасных предметов и достаточно ли там подходящий для приземления рельеф местности. Кроме того, "Навигатор" обеспечивает безопасную совместную работу сразу нескольких "смартдронов" в пределах одного заданного участка территории — например, при массовой обработке с помощью БПЛА посевов сельскохозяйственных культур.

Нейросетевая навигационная система создана по заказу индустриального партнера университета — компании "Транспорт будущего", занимающейся разработкой и производством беспилотных авиасистем. На разработку получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ в Роспатенте.

"Система "Навигатор" решает сразу несколько важных задач. Во-первых, это сегментация зон полетов, разделение пространства на транспортные коридоры, выделение запретных для полетов зон. То есть, например, аграрные дроны с "Навигатором" на борту "понимают", что вот эти участки посевов на поле нужно поливать, обрабатывать, а вот эти — нет. Кроме того, программа не позволяет беспилотникам случайно вылететь за пределы обрабатываемого поля, что иногда с агродронами случается. Также реализовано обнаружение подвижных и неподвижных препятствий и уклонение от столкновений с ними. "Навигатор" может спланировать полеты сразу нескольких беспилотников в единой полетной зоне, чтобы они друг другу при этом не мешали, и обеспечить безопасность при срочной посадке в незапланированном месте, то есть система по картинке с видеокамеры определяет, что в зоне посадки нет людей, животных, автомобилей и так далее", — рассказал профессор, директор Института искусственного интеллекта и руководитель Центра "Интеллектуальная мобильность многофункциональных беспилотных авиационных систем" Самарского университета им. Королёва Артем Никоноров.

Перед полетом пилот или техник заранее на портативном пульте или наземной станции управления вносит в систему необходимые данные — обозначает рабочие и запрещенные зоны, с какой интенсивностью нужно опрыскивать те или иные участки поля, на выходе получается готовый маршрут, по которому дрон летит в автоматическом режиме.

Работает "Навигатор" на одноплатном микрокомпьютере Jetson Nano: большой мощный компьютер на БПЛА не поставишь.

Одной из интересных особенностей "Навигатора" стало его "стереозрение" — возможность работы программного комплекса с видеопотоками, одновременно получаемыми с двух видеокамер, разнесенных на некоторое расстояние друг от друга, как глаза у живых существ.

Еще одна польза от "Навигатора" — он помогает дрону ориентироваться, если вдруг потерян сигнал GPS.

Модуль технического зрения "Навигатора" сейчас проходит тестирование.