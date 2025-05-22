Самарские ученые создали систему искусственного интеллекта со стереозрением для БПЛА

Разработка специалистов Самарского университета получила название "Навигатор". Она позволяет беспилотникам в автономном режиме, без участия человека, следовать по заданным маршрутам, обходя запретные для полета зоны и самостоятельно реагируя на внезапно возникающие впереди препятствия — например, в виде летящих навстречу птиц или БПЛА.
Программный комплекс также помогает беспилотникам безопасно приземляться в экстренной ситуации: нейросеть на борту анализирует изображения с видеокамер и определяет, нет ли на месте предполагаемой посадки людей, автомобилей, каких-то опасных предметов и достаточно ли там подходящий для приземления рельеф местности. Кроме того, "Навигатор" обеспечивает безопасную совместную работу сразу нескольких "смартдронов" в пределах одного заданного участка территории — например, при массовой обработке с помощью БПЛА посевов сельскохозяйственных культур.
Нейросетевая навигационная система создана по заказу индустриального партнера университета — компании "Транспорт будущего", занимающейся разработкой и производством беспилотных авиасистем. На разработку получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ в Роспатенте.
"Система "Навигатор" решает сразу несколько важных задач. Во-первых, это сегментация зон полетов, разделение пространства на транспортные коридоры, выделение запретных для полетов зон. То есть, например, аграрные дроны с "Навигатором" на борту "понимают", что вот эти участки посевов на поле нужно поливать, обрабатывать, а вот эти — нет. Кроме того, программа не позволяет беспилотникам случайно вылететь за пределы обрабатываемого поля, что иногда с агродронами случается. Также реализовано обнаружение подвижных и неподвижных препятствий и уклонение от столкновений с ними. "Навигатор" может спланировать полеты сразу нескольких беспилотников в единой полетной зоне, чтобы они друг другу при этом не мешали, и обеспечить безопасность при срочной посадке в незапланированном месте, то есть система по картинке с видеокамеры определяет, что в зоне посадки нет людей, животных, автомобилей и так далее", — рассказал профессор, директор Института искусственного интеллекта и руководитель Центра "Интеллектуальная мобильность многофункциональных беспилотных авиационных систем" Самарского университета им. Королёва Артем Никоноров.
Перед полетом пилот или техник заранее на портативном пульте или наземной станции управления вносит в систему необходимые данные — обозначает рабочие и запрещенные зоны, с какой интенсивностью нужно опрыскивать те или иные участки поля, на выходе получается готовый маршрут, по которому дрон летит в автоматическом режиме.
Работает "Навигатор" на одноплатном микрокомпьютере Jetson Nano: большой мощный компьютер на БПЛА не поставишь.
Одной из интересных особенностей "Навигатора" стало его "стереозрение" — возможность работы программного комплекса с видеопотоками, одновременно получаемыми с двух видеокамер, разнесенных на некоторое расстояние друг от друга, как глаза у живых существ.
Еще одна польза от "Навигатора" — он помогает дрону ориентироваться, если вдруг потерян сигнал GPS.
Модуль технического зрения "Навигатора" сейчас проходит тестирование.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?