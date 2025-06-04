Фюзеляж самолета "Ладога", собранный в Самаре, доставили в Екатеринбург

Фюзеляж первого опытного регионального турбовинтового самолета ТВРС-44 "Ладога" доставлен на производственную площадку Уральского завода гражданской авиации, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Напомним, фюзеляж собран на самарском заводе "Авиакор" в начале года. Позже доставлен на УЗГА для сборки прототипа "Ладоги".

Самолет "Ладога" (ТВРС-44) — новейшая разработка конструкторов Уральского завода гражданской авиации (г. Екатеринбург). Серийное производство с большой долей вероятности может быть размещено именно в Самаре.