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"Авиакор" показал собранный фюзеляж "Ладоги"

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский завод "Авиакор" завершил сборку первого фюзеляжа нового российского регионального пассажирского самолета "Ладога" и опубликовал первое фото.

Фото: https://vk.com/aviacor_samara

Во вторник, 25 февраля, под председательством генерального директора АО "Авиакор- авиационный завод" Алексея Гусева прошла встреча представителей завода и сотрудников Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, передает пресс-служба АО "Авиакор".

Отмечается, что в рамках встречи участники посетили музей истории авиационного завода и участок сборки фюзеляжа самолета ТВРС-44 "Ладога".

Как сообщает ГТРК "Самара", Самарский национальный исследовательский университет принял участие в подготовке проекта, изготовив часть необходимой оснастки.

Самолет "Ладога" (ТВРС-44) — новейшая разработка конструкторов Уральского завода гражданской авиации (г. Екатеринбург):

"Именно на это предприятие фюзеляж в конце текущей недели отправят для окончательной сборки", — сообщил Алексей Гусев ГТРК "Самара".

Серийное производство, передает ГТРК "Самара", с большой долей вероятности может быть размещено именно в Самаре. Самолет "Ладога" рассчитан на 44 пассажира, авиалайнер с такими характеристиками крайне востребован от Урала и до Находки, где альтернативы региональной авиации нет.

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