"Авиакор" показал собранный фюзеляж "Ладоги"

Самарский завод "Авиакор" завершил сборку первого фюзеляжа нового российского регионального пассажирского самолета "Ладога" и опубликовал первое фото.
Во вторник, 25 февраля, под председательством генерального директора АО "Авиакор- авиационный завод" Алексея Гусева прошла встреча представителей завода и сотрудников Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, передает пресс-служба АО "Авиакор".
Отмечается, что в рамках встречи участники посетили музей истории авиационного завода и участок сборки фюзеляжа самолета ТВРС-44 "Ладога".
Как сообщает ГТРК "Самара", Самарский национальный исследовательский университет принял участие в подготовке проекта, изготовив часть необходимой оснастки.
Самолет "Ладога" (ТВРС-44) — новейшая разработка конструкторов Уральского завода гражданской авиации (г. Екатеринбург):
"Именно на это предприятие фюзеляж в конце текущей недели отправят для окончательной сборки", — сообщил Алексей Гусев ГТРК "Самара".
Серийное производство, передает ГТРК "Самара", с большой долей вероятности может быть размещено именно в Самаре. Самолет "Ладога" рассчитан на 44 пассажира, авиалайнер с такими характеристиками крайне востребован от Урала и до Находки, где альтернативы региональной авиации нет.
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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
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