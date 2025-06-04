Стали известны сроки изготовления многоразовой ракеты "Амур", которую спроектировал РКЦ "Прогресс"

Ракета "Амур" с многоразовой ступенью, проектированием которой занимался самарский РКЦ "Прогресс", будет готова к концу 2027 г. — началу 2028 г., сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на главу "Роскосмоса" Дмитрия Баканова.

"Мы тоже в национальный проект заложили строку под ракету "Амур", где будет также использоваться технология возвращаемой первой ступени", — сказал Баканов во вторник, 3 июня, на конференции ЦИПР-2025, представляя нацпроект по освоению космоса.

"Можно и сейчас попытаться ее за полгода запустить, но приземление будет такое, что никого мы здесь не порадуем. А так, чтобы действительно это была не сырая технология, — два с половиной года нам точно нужно. Поэтому начало 2028 года — конец 2027 — это тот срок, на который мы будем целиться", — сказал Баканов.