Стали известны сроки изготовления многоразовой ракеты "Амур", которую спроектировал РКЦ "Прогресс"

Ракета "Амур" с многоразовой ступенью, проектированием которой занимался самарский РКЦ "Прогресс", будет готова к концу 2027 г. — началу 2028 г., сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на главу "Роскосмоса" Дмитрия Баканова.
"Мы тоже в национальный проект заложили строку под ракету "Амур", где будет также использоваться технология возвращаемой первой ступени", — сказал Баканов во вторник, 3 июня, на конференции ЦИПР-2025, представляя нацпроект по освоению космоса.
"Можно и сейчас попытаться ее за полгода запустить, но приземление будет такое, что никого мы здесь не порадуем. А так, чтобы действительно это была не сырая технология, — два с половиной года нам точно нужно. Поэтому начало 2028 года — конец 2027 — это тот срок, на который мы будем целиться", — сказал Баканов.
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Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?