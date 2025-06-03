На базе Самарского университета им. Королёва создадут Научный центр мирового уровня "Центр интеллектуальных БАС"

Опубликованы результаты федерального конкурса на предоставление субсидии для государственной поддержки программ развития десяти научных центров мирового уровня (НЦМУ), выполняющих исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического развития.

"По итогам федерального конкурса отобраны 10 НЦМУ. Их деятельность будет направлена на разработку и внедрение в экономику важнейших наукоёмких технологий, определённых указом Президента Владимира Путина. Размер субсидии для каждого из отобранных научных центров мирового уровня составит до 320 млн рублей ежегодно", — подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Валерий Фальков, Министр науки и высшего образования РФ отметил: "В дальнейшем планируется закрепить за отраслевыми федеральными органами исполнительной власти отобранные научные центры".

1,8 млрд рублей с 2025 года по 2030 год будут выделены на создание и развитие Научного центра мирового уровня "Центр интеллектуальных БАС" на базе Самарского университета им. Королёва, который займется разработкой и внедрением инновационных технологий в области интеллектуального проектирования, комплексной безопасности беспилотных авиационных систем (БАС) и разработки интеллектуальных приложений, способствующих эффективному и безопасному использованию БАС в различных отраслях экономики.

Партнерами университета в реализации проектов Центра интеллектуальных БАС являются компания "Транспорт Будущего", а также Тольяттинский государственный университет, ГосНИИАС, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.

Самарский университет им. Королёва обладает многолетним опытом и занимает лидирующие позиции в сфере беспилотной авиации и искусственного интеллекта, а коллектив университета включает ведущих ученых, в том числе академиков РАН, специализирующихся на данной теме. Помимо этого университет обладает всей необходимой инфраструктурой, вычислительными мощностями для обучения моделей искусственного интеллекта, фотонными средствами искусственного интеллекта и научно-производственной базой полного цикла для создания БАС и их компонентов.

"Наша задача — достижение технологического превосходства в сфере беспилотных авиационных систем. В том числе за счет генеративного проектирования, использования искусственного интеллекта для управления беспилотниками, обработки данных, координации одновременной работы группы БАС, повышения энергоэффективности и оптимального планирования миссий", — отметил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва.

Деятельность Центра интеллектуальных БАС охватит все аспекты проектирования, производства и эксплуатации БАС и будет разделена на три блока. Так, блок "Интеллектуальное проектирование и производство" направлен на достижение технологического превосходства в сфере создания БАС. В рамках направления интеллектуальная "Комплексная безопасность БАС" будут решаться задачи сквозной безопасности экосистемы беспилотной авиации, включая аппаратную, программную и телекоммуникационные компоненты, а также создание цифрового двойника жизненного цикла БАС. А по направлению "Интеллект для отраслевого применения" будет обеспечена замена пилота БАС на систему искусственного интеллекта для решения прикладных задач.



Выбор основных направлений деятельности "Центра интеллектуальных БАС" осуществлен на основе поручений Президента России Владимира Путина по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, которое состоялось в Тольятти на производственной площадке компании "Транспорт Будущего" 28 января 2025 года.