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"Транспорт будущего" стал точкой притяжения на карте города Самарская область входит в топ-10 регионов по числу производителей БАС "Транспорт будущего" провел третий с начала года день открытых дверей Гендиректор РКЦ "Прогресс" переходит в Роскосмос Развитие беспилотных гражданских авиатехнологий обсудили на площадке компании "Транспорта будущего"

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

"Транспорт будущего" стал точкой притяжения на карте города

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2025 года компания "Транспорт будущего" провела для жителей Тольятти четыре открытых экскурсии и приняла 1100 гостей. Каждый четвёртый — сотрудник промышленного предприятия.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

В последнюю субботу марта с производством гражданских беспилотников знакомились родственники сотрудников, школьники из лицея № 60, школы № 58, второклассники школы № 93, воспитанники детского технопарка "Кванториум Тольятти", студенты колледжа управления и экономики. 70 из 260 гостей работают в крупной машиностроительной компании.

Тольяттинцы увидели производство комплектующих для беспилотных авиационных систем, центр управления полетами и первый в России завод литий-ионных аккумуляторов для беспилотной техники. В программе тура был разговор о новых профессиях, которые создает отрасль, автоматизации производства, научной организации труда, помощи компании в карьерном продвижении сотрудников.

Отдельной темой стал комфорт на рабочем месте. Все гости "Транспорта будущего" отмечают чистоту, аккуратность интерьеров, заботу о здоровье — рядом с рабочими местами действует круглосуточный медицинский пункт. Дети оценили спортивную площадку, где два раза в неделю компания организует для сотрудников тренировки с профессиональными тренерами. Экскурсоводы ответили на вопросы о насущном — комплексном обеде за счет компании и доставке на работу автобусами по 23 маршрутам, во все районы Тольятти, пригороды и в Жигулевск.

"Дни открытых дверей — часть политики открытости, которой мы придерживаемся. Мы показываем, что "Транспорт будущего" — место, где можно интересно провести время, увидеть в действии передовые технологии, пообщаться и стать частью команды новой отрасли, — генеральный директор группы компаний "Транспорт будущего" Юрий Козаренко. — Предприятие развивается, новости у нас каждый день, есть что показать.

В общении мы предпочитаем личные встречи, и, судя по соцсетям, впечатлений у гостей много".

Гид потребителя

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я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

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Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

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