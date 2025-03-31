"Транспорт будущего" стал точкой притяжения на карте города

С начала 2025 года компания "Транспорт будущего" провела для жителей Тольятти четыре открытых экскурсии и приняла 1100 гостей. Каждый четвёртый — сотрудник промышленного предприятия.

В последнюю субботу марта с производством гражданских беспилотников знакомились родственники сотрудников, школьники из лицея № 60, школы № 58, второклассники школы № 93, воспитанники детского технопарка "Кванториум Тольятти", студенты колледжа управления и экономики. 70 из 260 гостей работают в крупной машиностроительной компании.

Тольяттинцы увидели производство комплектующих для беспилотных авиационных систем, центр управления полетами и первый в России завод литий-ионных аккумуляторов для беспилотной техники. В программе тура был разговор о новых профессиях, которые создает отрасль, автоматизации производства, научной организации труда, помощи компании в карьерном продвижении сотрудников.

Отдельной темой стал комфорт на рабочем месте. Все гости "Транспорта будущего" отмечают чистоту, аккуратность интерьеров, заботу о здоровье — рядом с рабочими местами действует круглосуточный медицинский пункт. Дети оценили спортивную площадку, где два раза в неделю компания организует для сотрудников тренировки с профессиональными тренерами. Экскурсоводы ответили на вопросы о насущном — комплексном обеде за счет компании и доставке на работу автобусами по 23 маршрутам, во все районы Тольятти, пригороды и в Жигулевск.

"Дни открытых дверей — часть политики открытости, которой мы придерживаемся. Мы показываем, что "Транспорт будущего" — место, где можно интересно провести время, увидеть в действии передовые технологии, пообщаться и стать частью команды новой отрасли, — генеральный директор группы компаний "Транспорт будущего" Юрий Козаренко. — Предприятие развивается, новости у нас каждый день, есть что показать.

В общении мы предпочитаем личные встречи, и, судя по соцсетям, впечатлений у гостей много".