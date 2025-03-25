"Транспорт будущего" провел третий с начала года день открытых дверей

В выходной день на производственной площадке побывали 230 жителей Тольятти.

Увидеть инновационное производство захотели сотрудники крупных промышленных предприятий, муниципалитета, представители общественных организаций, национальных сообществ и четвероклассники школы № 32. На экскурсиях было много родственников сотрудников: на "Транспорте будущего" приветствуют интерес к производству, инженерным профессиям и диалог поколений.

Тольяттинцам показали территорию научно-производственного центра беспилотных авиационных систем, основные технологические линии, центр управления полетами и испытания беспилотников.

В дни открытых дверей завод становится большой фотозоной, и особый интерес гостей — сделать снимки с продукцией, гражданскими дронами. Сегодня "Транспорт будущего" выпускает беспилотные летательные аппараты, которые применяют в сельском хозяйстве, доставке, мониторинге.

Гости увидели участки, где выпускают комплектующие и собирают дроны, а также новый производственный корпус, в котором действует первый в России завод литий-ионных аккумуляторов для беспилотной техники. Его запустил в работу 28 января президент Владимир Путин.

Кроме того, участники дня открытых дверей побывали в учебном центре, который "Транспорт будущего" организовал для своих сотрудников, желающих получить профессию инженера.

"Инновационная компания — то, что лучше один раз увидеть, и мы очень рады видеть большое внимание жителей города к нашему производству, — отметил генеральный директор группы компаний "Транспорт будущего" Юрий Козаренко. — Гостей привлекает продукция, возможности ее применения, а значит, и беспилотная отрасль, к созданию которой мы причастны. Каждый может оценить культуру производства, условия труда, и, возможно, прийти к нам работать. Всем компетентным специалистам, тем, кому интересно личное развитие, — добро пожаловать!"