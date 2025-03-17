Геннадий Котельников: "Производство беспилотных авиационных систем — важнейшее и перспективное направление НТР"

13–14 марта председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников принял участие в LXXV заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа в Ульяновске.

В число участников пленарного заседания вошли полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, депутаты Государственной думы ФС РФ, сенаторы Российской Федерации, руководители региональных законодательных органов округа.

Одной из ключевых тем повестки заседания стало обсуждение реализации Стратегии развития беспилотной авиации в субъектах ПФО.

Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров указал на то, что одна из национальных целей развития страны, определенных президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным — достижение технологического лидерства в сфере беспилотных авиационных систем. Он рассказал о работе в регионах округа: "В ПФО мы последовательно выполняем задачу, обозначенную президентом России. Сегодня во всех 14 регионах округа реализуется национальный проект "Беспилотные авиационные системы". Важно продолжать создавать благоприятные условия, в том числе для увеличения спроса на отечественные БАС и услуги с их применением".

Игорь Комаров акцентировал внимание на комплексном подходе для достижения реального технологического лидерства: "Одновременная и взаимосвязанная работа по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, созданию и развитию производственных мощностей, стимулированию спроса, кадровому обеспечению и развитию инфраструктуры — вот ключевые составляющие успеха. Также нужна качественно новая нормативно-правовая база. На федеральном уровне были сформированы Стратегия развития беспилотной авиации и соответствующий нацпроект".

В ходе рассмотрения этого вопроса повестки заседания парламентарии заслушали доклад председателя Законодательного собрания Ульяновской области Валерия Малышева об опыте развития беспилотной авиации в субъектах ПФО.

По словам докладчика, в конце января президент России неслучайно решил провести совещание по развитию беспилотной техники именно в Приволжском федеральном округе. При посещении научно-производственного центра "Самара" он подчеркнул "впечатляющие, очевидные результаты", которых субъекты ПФО достигли в короткие сроки с момента утверждения правительством страны Стратегии развития беспилотной авиации.

Спикер особо выделил успехи Самарской области, о которых благодаря визиту президента узнала вся страна. С 2023 года в 63-м регионе действует кластер беспилотных авиационных систем, где выпускаются модели различной массы и назначения — квадрокоптеры, агродроны, системы для аэрофотосъёмки, воздушного наблюдения, для использования спецоборудования.

Одно из приоритетных направлений Стратегии — создание инфраструктуры, строительство специальных аэродромов, вертодромов и дронопортов. Самарская область такой площадкой оснащена. В Удмуртской Республике для испытаний предоставляется аэродром ДОСААФ. Саратовцы заключили соглашение с москвичами об испытаниях на базе имеющихся аэродромов.

При росте парка беспилотников неизбежен их выход из строя, значит, надо не упустить развитие ремонтного сервиса. Об этом сказал в Тольятти и президент.

Стартап-студия Мордовского госуниверситета имени Огарёва позиционирует себя лучшей в стране. Университеты Татарстана, Чувашии, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Кировской областей в кооперации со студией реализуют интереснейшие проекты.

В Иннополисе, Алабуге, Кирове, Перми, Самаре, Саранске, Уфе и других регионах ученые, инженеры, студенты успешно работают над решением проблемы зависимости от импортных комплектующих.

Валерий Малышев довел до сведения участников заседания, что в 12 пилотных регионах России, включая Татарстан, Саратовскую, Ульяновскую и Нижегородскую области, вводится экспериментальный правовой режим для агродронов.

Для нижегородцев с ноября 2024 года постановлением правительства России начался еще и трехгодичный комплексный эксперимент по снятию правовых барьеров в воздушной сфере, в котором задействован широкий круг участников.

А на территории Самарской области экспериментальный режим по эксплуатации беспилотных авиасистем всех видов, установлен еще в ноябре 2023 года. Его особенности — универсальный характер разрешений и запретов, отработка сценариев как коммерческой воздушной перевозки, так и поиска пропавших людей, мониторинга дорог и водоёмов, обнаружения незаконных объектов и так далее.

"Ждем от "соседей" итоговых рекомендаций по переосмыслению воздушного движения, — обратился к руководителям Валерий Малышев. — Уже сегодня у коллег из Самары и Нижнего есть очень конструктивные предложения по регулированию законодательства. В частности, Самарская область предлагает рассмотреть возможность обнуления ставки НДС на изделия и услуги, связанные с производством и эксплуатацией БАС, что позволит снизить цены на конечную продукцию. Еще одно предложение самарских коллег — ввести систему инвестиционных налоговых кредитов, что даст резидентам НПЦ БАС возможность использовать часть уплаченных налогов для финансирования новых проектов в сфере беспилотных авиационных систем".

В целях развития отрасли беспилотия следует обратить внимание на инициативы Республики Мордовия и Самарской области о льготном кредитовании разработчиков и производителей, о введении льготной ипотеки для ведущих сотрудников, о налоговых льготах для компаний — аналогичных тем, что приняты в IT- сфере.

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников представил коллегам более подробную информацию об успешных практиках 63-го региона, отметив, что производство беспилотных авиационных систем — это сегодня важнейшее и перспективное направление научно-технологического развития страны и регионов.

В Самарской области мощными темпами идет процесс становления нового кластера, который имеет все возможности стать таким же мощным, как автомобильный или самолетостроительный — кластера беспилотной авиации.

В прошлом году на территории особой экономической зоны "Тольятти" в Самарской области был создан научно-производственный центр БАС "Самара", который стал первым в России в этой сфере.

На его базе действует предприятие "Транспорт будущего Самара", разрабатывающее и выпускающее летательные аппараты различного назначения. Здесь производят гражданские беспилотники для сельского хозяйства, логистики, мониторинга, эвакуации условных пострадавших и иных направлений. В текущем году планируется выпустить 5 тысяч аппаратов.

В январе Центр посетил президент России Владимир Путин и провел на его площадке федеральное совещание по развитию отрасли беспилотной авиации. В его работе участвовал ряд федеральных министров — промышленности и торговли, науки и высшего образования, цифрового развития и связи, мэр Москвы Сергей Собянин.

Геннадий Котельников акцентировал внимание законодателей ПФО на том, что глава государства поставил перед Минпромторгом, правительством Москвы и участниками Национальной технологической инициативы задачу организовать в текущем году международный форум по беспилотным системам с участием ученых, разработчиков и предпринимателей из других стран, чтобы обстоятельно обсудить вопросы сотрудничества в отрасли. Всё это направлено на достижение главной цели — к 2030 году производить ежегодно более 30 тысяч гражданских беспилотных авиасистем.

Спикер регионального заксобрания Самарской области поделился своими впечатлениями от посещения Центра "Самара" и предприятия "Транспорт будущего": "Вся инфраструктура и окружающая обстановка произвели на нас огромное впечатление своей продуманностью и логичностью. Четко налажен выпуск конечной продукции. Всё — сверхсовременно: масштабное производство идет полным ходом; в огромных цехах — тишина, абсолютная чистота, нет ни пылинки; есть свой дронородром, испытательные площадки, учебные классы. Не дремлет и научная мысль. Стоит цель производить полностью отечественные беспилотные авиасистемы. В настоящее время по ряду моделей аппаратов локализация уже доходит до 70-80%. В ближайшее время будет локализована вся цепочка производства.

Хочу также подчеркнуть, что губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев уделяет самое пристальное внимание развитию отрасли в регионе".

Вместе с тем Геннадий Котельников обозначил и "узкие места", которые выявились в ходе реализации федеральной Стратегии развития беспилотной авиации.

Общая для всех регионов проблема — выработка мер поддержки предприятий, производящих беспилотные авиасистемы в рамках импортозамещения. Еще одна проблема — подготовка кадров и специалистов в этой сфере.

"Президент России на совещании в Тольятти подчеркнул: "Для развития отрасли беспилотных авиасистем нужны высокопрофессиональные кадры. Их компетенции, знания должны отвечать целям технологического лидерства, — сказал Геннадий Котельников. — В связи с этим мы у себя в регионе планируем в ближайшее время провести заседание Совета ректоров вузов Самарской области совместно с областным Союзом работодателей, посвященное этим вопросам. Мощный импульс развитию беспилотной авиации в регионе даст и открытие нового межвузовского кампуса, о строительстве которого также шла речь в ходе визита президента России в Самарскую область".

В число решений Ассоциации направлены предложения и 63-го региона.

Председатель Самарской губернской думы озвучил основной посыл: "Мы выражаем готовность силами научно-производственного центра беспилотных авиасистем "Самара" осуществлять функции консультативного органа по вопросам создания и развития аналогичных Центров в других регионах Российской Федерации. Это позволит распространить опыт Самарской области на межрегиональный уровень и осуществлять координацию работы региональных научно-производственных центров. Кроме того, это будет способствовать созданию единой производственной инфраструктуры беспилотных авиасистем во всей России".

По итогам пленарного заседания были выработаны рекомендации Государственной думе ФС РФ, правительству РФ, органам государственной власти субъектов РФ ПФО, органам МСУ, сформулированные на основе анализа опыта поволжских регионов.

Координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подвел итог обсуждения: "Эффективное развитие беспилотной авиации требует внимания со стороны законодателей. Прежде всего, нужен единый понятийный аппарат для законодательного регулирования, который предстоит создать. Нужна унифицированная программа профессионального и высшего образования специалистов. Ключевую роль должны сыграть предложения из регионов, где сейчас идет процесс создания производств беспилотников, отрабатываются меры их государственной поддержки, развивается инфраструктура. На основе наработанного практического опыта Ассоциация законодателей ПФО сформулировала пакет предложений для правительства России, который поможет развитию беспилотной авиации.

Также в рамках LXXV заседания Ассоциации накануне пленарного заседания состоялось Х заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах субъектов ПФО, в котором принял участие и. о. председателя общественного молодежного парламента при Самарской Губернской думе Иван Нюхов. Молодые парламентарии обсудили роль подрастающего поколения в сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей в регионах Приволжья.