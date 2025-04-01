Самарский спутник "Ресурс-П" № 5 принят в эксплуатацию

"Роскосмос" завершил комплекс работ по вводу космического аппарата "Ресурс-П" № 5 в составе космической системы в эксплуатацию, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Напомним, спутник был запущен 25 декабря 2024 г. самарской ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур. С тех пор он проходил летные испытания — была протестирована и отлажена работа съемочной аппаратуры.

Космический аппарат предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов, контроля загрязнения и деградации окружающей среды, поиска месторождений полезных ископаемых, оценки состояния ледовой обстановки, мониторинга чрезвычайных ситуаций, создания и обновления топографических и навигационных карт. С 2013 г. на орбиту выведены пять спутников "Ресурс-П".

Начиная с 19 марта 2025 г. для потребителей доступна возможность заказа съемки с КА "Ресурс-П" № 5.