Самарский спутник "Ресурс-П" № 5 сделал высокодетальный снимок Токио

Космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 5 (изготовлен РКЦ "Прогресс") сделал высокодетальный снимок столицы Японии — города Токио, сообщает Роскосмос.

Напомним, спутник был запущен 25 декабря 2024 г. самарской ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур. Космический аппарат предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов, контроля загрязнения и деградации окружающей среды, поиска месторождений полезных ископаемых, оценки состояния ледовой обстановки, мониторинга чрезвычайных ситуаций, создания и обновления топографических и навигационных карт. С 2013 Г. на орбиту выведены пять спутников "Ресурс-П".