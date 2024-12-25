С Байконура успешно стартовала ракета "Союз-2.1б" со спутником "Ресурс-П" № 5

В среду, 25 декабря, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 5, сообщает Роскосмос.
Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени ракеты-носителя прошли в штатном режиме.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" и спутник "Ресурс-П" № 5 изготовлены Ракетно-космическим центром "Прогресс" (входит в Роскосмос).
Космический аппарат "Ресурс-П" № 5 предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов, контроля загрязнения и деградации окружающей среды, поиска месторождений полезных ископаемых, оценки состояния ледовой обстановки, мониторинга чрезвычайных ситуаций, создания и обновления топографических и навигационных карт. С 2013 Г. на орбиту выведены пять спутников "Ресурс-П".
На ракету-носитель "Союз-2.1б", использовавшуюся для запуска спутника "Ресурс-П" № 5, были нанесены изображения, посвященные Республике Саха (Якутия), 390-летию города Вилюйска, 1015-летию города Ярославля и 2000-му пуску ракеты семейства Р-7.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?