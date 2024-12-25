С Байконура успешно стартовала ракета "Союз-2.1б" со спутником "Ресурс-П" № 5

В среду, 25 декабря, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 5, сообщает Роскосмос.

Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени ракеты-носителя прошли в штатном режиме.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" и спутник "Ресурс-П" № 5 изготовлены Ракетно-космическим центром "Прогресс" (входит в Роскосмос).

Космический аппарат "Ресурс-П" № 5 предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов, контроля загрязнения и деградации окружающей среды, поиска месторождений полезных ископаемых, оценки состояния ледовой обстановки, мониторинга чрезвычайных ситуаций, создания и обновления топографических и навигационных карт. С 2013 Г. на орбиту выведены пять спутников "Ресурс-П".

На ракету-носитель "Союз-2.1б", использовавшуюся для запуска спутника "Ресурс-П" № 5, были нанесены изображения, посвященные Республике Саха (Якутия), 390-летию города Вилюйска, 1015-летию города Ярославля и 2000-му пуску ракеты семейства Р-7.