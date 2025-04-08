Самарский "Союз 2.1а" под названием "Ракета Победы" успешно стартовал с Байконура

Во вторник, 8 апреля, в 9:47 "Ракета Победы" с пилотируемым кораблем "Союз МС-27" стартовала с Байконура.

Корабль выведен на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1а", раскрыты его антенны и солнечные батареи.

Фото: Роскосмос

На борту корабля — космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким. В ходе 73-й длительной экспедиции на МКС продолжительностью 245 суток планируются два российских выхода в открытый космос, прибытие грузовых кораблей "Прогресс МС-31" и "Прогресс МС-32", проведение научно-прикладных исследований.

Запуск посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому "Союз 2.1а" получила особое название. Стыковка "Союза МС-27" с модулем "Причал" на МКС ожидается в 13:04.