Самарский "Союз 2.1а" под названием "Ракета Победы" успешно стартовал с Байконура

Во вторник, 8 апреля, в 9:47 "Ракета Победы" с пилотируемым кораблем "Союз МС-27" стартовала с Байконура.
Корабль выведен на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1а", раскрыты его антенны и солнечные батареи.
На борту корабля — космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким. В ходе 73-й длительной экспедиции на МКС продолжительностью 245 суток планируются два российских выхода в открытый космос, прибытие грузовых кораблей "Прогресс МС-31" и "Прогресс МС-32", проведение научно-прикладных исследований.
Запуск посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому "Союз 2.1а" получила особое название. Стыковка "Союза МС-27" с модулем "Причал" на МКС ожидается в 13:04.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?