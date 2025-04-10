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Новые фоны и диджитал-дизайны карт появились в приложении "СберБанк Онлайн" ко Дню космонавтики

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Поклонникам бескрайнего космоса посвящается: ко Дню космонавтики 12 апреля Сбер и Роскосмос запустили совместный проект. Теперь на приветственный экран приложения СберБанк Онлайн можно установить набор фонов, в котором 5 фотографий спутников, МКС и нашей планеты. Автор фото — российский космонавт Константин Борисов.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

В свой первый полёт он отправился в 2023 году в составе международного экипажа на корабле Crew Dragon и пробыл в космосе 199 суток. Рабочие будни на МКС — насыщенные и изнуряющие, но в то же время дарят удивительную возможность в любую свободную минуту посмотреть в иллюминатор и увидеть, как невероятна наша планета, полюбоваться её красотой. Теперь такая возможность есть и у клиентов Сбера.

Очертания летательных аппаратов, напоминающие здания будущего, и бескрайние голубые просторы Земли из космоса стали доступны всем пользователям СберБанк Онлайн. Эти же уникальные кадры можно выбрать для дизайна диджитал-карт в приложении. Ещё они отображаются при оплате телефоном с помощью SberPay на экране смартфона.

Константин Борисов, космонавт Роскосмоса, Герой России:

"Практически всё свободное время космонавты и астронавты проводят у иллюминаторов: фотографируют, снимают видео и таймлапсы. Мы делаем это не только для себя, но и для того, чтобы поделиться с миром уникальным опытом, который доступен лишь тем, кто живёт на орбите.

Эти пейзажи завораживают своей красотой, масштабом и почти нереальным величием. К ним невозможно привыкнуть — даже на шестой месяц полёта они не становятся обыденностью. На мой взгляд, это должен увидеть каждый, чтобы осознать: перед тобой — наш общий дом, планета, где живут миллиарды существ. Из космоса не видны границы, национальности или религии. Земля — одна для всех, и так важно беречь её и жить в гармонии".

Директор дивизиона "СберБанк Онлайн" Сбербанка Ксения Баринова отметила:

"Мы уделяем большое внимание дизайну приложения "СберБанк Онлайн" и запускаем новые яркие заставки и фоны, чтобы каждый из наших клиентов испытывал положительные эмоции, соприкасаясь с приложением. Сегодня 84,2 млн клиентов Сбера заходят в "СберБанк Онлайн" ежемесячно, больше половины из них делают это каждый день. Людям хочется, чтобы приложение было не только быстрым, удобным и безопасным, но и красивым, чтобы оно отражало их вкусы и в него хотелось возвращаться снова и снова. Верю, что новый проект с Роскосмосом найдёт отклик в сердцах клиентов и будет напоминать о достижениях нашей страны в освоении космоса".

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