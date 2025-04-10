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Грузовые автомобили ALTAI в CARCADE с эксклюзивной скидкой в размере 350 тыс. рублей Каждый второй житель ПФО готов потратить до 50000 рублей на стройматериалы "Росгосстрах" удостоен премии "Надежность" за высокое качество регулирования в КАСКО В 2024 году в обрабатывающей промышленности стали получать на 24,1% больше, чем в 2023-м "Домклик": доля льготной ипотеки приближается к 90%

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Грузовые автомобили ALTAI в CARCADE с эксклюзивной скидкой в размере 350 тыс. рублей

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Грузовые автомобили марки ALTAI можно приобрести в лизинг через компанию CARCADE с применением максимальной корпоративной преференции в размере 350 тыс. рублей. Акция запущена в рамках эксклюзивного сотрудничества с официальным дистрибьютором бренда в России — компанией ООО "Кистоун Авто".

Фото: предоставлено компанией CARCADE

В рамках совместной программы клиенты CARCADE смогут приобрести грузовые автомобили ALTAI Argut, Multa, Corbu, Mayma с использованием максимальной корпоративной скидки в размере 350 тыс. рублей в рамках лизингового договора на новую технику. Cкидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Предложение действует до объявления очередных специальных условий. Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Компания ООО "Кистоун Авто" была образована в 2021 году. В линейке бренда ALTAI представлены грузовые автомобили полной массой от 3,5 до 50 тонн. Одним из главных преимуществ бренда является возможность индивидуальной кастомизации и доработки технических характеристик ТС под задачи и требования заказчика.

Финансирование по эксклюзивной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 4%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7, продлённая гарантия. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xxHsRz

ИНН 3905019765

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