Грузовые автомобили ALTAI в CARCADE с эксклюзивной скидкой в размере 350 тыс. рублей

Грузовые автомобили марки ALTAI можно приобрести в лизинг через компанию CARCADE с применением максимальной корпоративной преференции в размере 350 тыс. рублей. Акция запущена в рамках эксклюзивного сотрудничества с официальным дистрибьютором бренда в России — компанией ООО "Кистоун Авто".

В рамках совместной программы клиенты CARCADE смогут приобрести грузовые автомобили ALTAI Argut, Multa, Corbu, Mayma с использованием максимальной корпоративной скидки в размере 350 тыс. рублей в рамках лизингового договора на новую технику. Cкидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Предложение действует до объявления очередных специальных условий. Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Компания ООО "Кистоун Авто" была образована в 2021 году. В линейке бренда ALTAI представлены грузовые автомобили полной массой от 3,5 до 50 тонн. Одним из главных преимуществ бренда является возможность индивидуальной кастомизации и доработки технических характеристик ТС под задачи и требования заказчика.

Финансирование по эксклюзивной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 4%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7, продлённая гарантия. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.