"ВИА "Васильки" — гимн советской эстраде

Фильм-ностальгия для "олдов" и фильм-открытие для поколений Z и "Альфа".

Советская эстрадная песня — отдельное культурное явление советской империи, еще нуждающееся в анализе и осмыслении. После того как великая страна ушла в небытие, вслед за её идеологией постарались забыть и многие достижения. Сейчас чем дальше, тем больше мы пытаемся их вспомнить. Всем, кто хочет попробовать понять, что же это было такое — советская эстрада, полезно посмотреть сериал "ВИА "Васильки".

Предпремьерный показ первых двух эпизодов в самарском отеле Lotte организовал оператор цифровых услуг и решений "Ростелеком".

Вы вспомните или узнаете, что тогда музыку в массы несли, в том числе ВИА — вокально-инструментальные ансамбли. Между прочим, это был абсолютно демократичный институт. Никто в ВИА не загонял силой. Всё происходило случайно и по велению души.

Как показано в сериале "ВИА "Васильки" — живут студенты середины 70-х годов прошлого века и мечтают о музыке. А затем организуют свою группу. Что интересно, ВУЗ их поддерживает. Лидера группы зовут Юра Васильков, отсюда и название — "Васильки". Генеральный продюсер "Руки Вверх Продакшн" Вадим Бакунев, рассказал, что, когда они готовили сериал, выяснилось, что в СССР были буквально тысячи ВИА. "Васильки" — вымышленное название, но такая группа вполне могла быть, и никто бы не удивился, было множество коллективов с похожими названиями — "Цветы", "Самоцветы" и т. д.

В общем, группа рождается, становится популярной, ее участники дают концерты, любят, ревнуют. А затем "ВИА "Васильки" почему-то умирает.

И спустя 45 первая поклонница "Васильков" Лена, ставшая к тому времени богатой бизнес-леди, дает своим наследникам задание — найти участников группы, заставить пересобрать ВИА и дать концерт на центральном телевидении. Видимо, все же исполнить свою мечту.

Вас порадует актерский состав, "Руки Вверх Продакшн" пригласил Ирину Розанову, Дмитрия Харатьяна, Николая Добрынина.

Вы поймете, почему "ВИА "Васильки" — гимн хорошей советской песне. Сергей Жуков, лидер группы "Руки вверх!" написал специально для сериала 16 новых, в сущности, советских песен. Сам Сергей Жуков — фанат великого Юрия Антонова, понятно, к чему он стремился, создавая "новые-старые" хиты. При этом никаких хитрых технологий ИИ не применялось. В буквальном смысле, живая музыка и тексты. Точно так же, как все костюмы 70-х годов отшивались по моделям старых советских журналов, при этом консультантами выступали еще живые эксперты советской моды.

В общем, сериал будет интересен всем. "Олды", как называет молодежь поколение, хорошо помнящее советское время, увидят свою красивую молодость. Молодые люди из поколений Z и "Альфа" увидят чистую любовь и дружбу, услышат качественную советскую музыку. Сейчас особенно хорошо заметно, что в СССР не выходили на большую сцену без хорошей мелодии и вокала. Кстати, именно это с завистью отметили молодые люди после предпремьерного показа двух эпизодов.

Сериал уже доступен в онлайн-кинотеатре #Wink, компании "Ростелеком". Посмотрите хотя бы одну серию, вас затянет, захочется узнать, чем кончится эта история.