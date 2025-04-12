В День космонавтики депутаты Губернской думы вышли на субботник

В субботу, 12 апреля, депутаты и сотрудники аппарата Самарской губернской думы, члены общественного молодежного парламента во главе с председателем думы, академиком РАН Геннадием Котельниковым по сложившейся доброй традиции вышли на ежегодный общегородской субботник.
Многие депутаты наводили в этот день чистоту в своих избирательных округах. Чтобы привести в порядок сквер им. маршала Д. Ф. Устинова после зимы вместе со спикером за грабли и метлы взялись Михаил Маряхин, Вера Попова, Роман Балтер, Николай Панченко, Владимир Зимаров.
В День космонавтики все работали дружно, в приподнятом праздничном настроении. Общими усилиями были собраны мешки пожухлой листвы, пластиковых бутылок, прочего мусора. Городские коммунальные службы вывезут их в самое ближайшее время. Клумбы задышали, освобожденные от груза прелой травы. Совсем скоро в них будут высажены цветники.
Такие праздники коллективного труда помогают сделать наш город чище, благоустроеннее, красивее, — уверен Геннадий Котельников.
"Настроение у всех замечательное. Во-первых, большой праздник — День космонавтики. А во-вторых, сегодня в городе общегородской субботник. Для меня субботник такая традиция, которую я соблюдаю со школьных лет. Я жил в посёлке небольшом, там люди собирались утром, всю улицу вычищали, весь мусор. Мы с депутатами и сотрудниками аппарата думы проводим уже много лет субботники в самом центре Самары — в сквере Устинова. Приятно наблюдать, как за какой-то небольшой промежуток времени площадь преображается. Что самое главное, что люди российские, они любят трудиться физически. Понимаете? На душе становится радостно, когда дружно и коллективно мы выходим на субботники. И это людей сплачивает, потому что цель одна — чтобы вокруг нас было красивее и чище. Когда общая цель, и люди к ней стремятся, всегда настроение бывает хорошим, и всё получается", — отметил спикер думы.
Руководитель фракции "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Михаил Маряхин тоже поделился хорошим настроением: "Настроение отличное. Погода замечательная. Сегодня во многих городах организованы субботники. Я считаю, что нужно лично принимать участие в таких мероприятиях. Мы должны быть примером для молодёжи, мы должны показывать нашу сплочённость, вовлекать подрастающее поколение в такой полезный труд для того, чтобы наша Самара всегда была благоустроенной и красивой".
"Мы уже не первый день вместе с Молодой гвардией работаем на субботниках. С шестой недели весны стартовали субботники в районах. Сегодня мы здесь, и это замечательно. Во-первых, большой коллектив — все дружные, все вместе, настроение отличное. Ну и, конечно, результат радует. Согласитесь, как приятно идти по городу, когда вокруг ухоженная территория, чистые газоны, красивые цветы", — рассказала заместитель председателя комитета думы по местному самоуправлению Вера Попова.
"Я призываю всех жителей нашего города, всех жителей Самарской области выйти и убрать около своего дома, около своей работы. Да, ежегодно проводятся организованные субботники. Да, городские коммунальные службы наводят порядок в муниципалитетах. Но, если каждый из нас уберёт хотя бы один-два пакета с улиц города, то Самара засияет. Тем более уже через несколько недель мы будем праздновать День Победы, и, конечно, для гостей города, для наших жителей хочется, чтобы Самара была безупречно чистой", — поддержал коллегу заместитель председателя комитета думы по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Роман Балтер.
Заместитель председателя комитета думы по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Панченко выразил уверенность в пользе такого коллективного труда: "Я участвую в субботниках с детства. Помню в школе мы всегда выходили убирать школьный двор — дружно, весело, с пользой. Я стараюсь всегда принять участие в уборке территории на наших парламентских субботниках. И сегодня, в День космонавтики, радует, что такое большое количество людей вышло навести чистоту в Самаре — космической столице России".
"Сегодня двойной праздник — День космонавтики и общегородской субботник. Настроение радостное, хорошее. Погода у нас тоже под праздник. Одним словом, душа рвётся работать, наводить порядок, чистоту, потому что чистота — не только залог здоровья, но и признак высокого культурного уровня", — считает депутат Самарской губернской думы Владимир Зимаров.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???