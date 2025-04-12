В День космонавтики депутаты Губернской думы вышли на субботник

В субботу, 12 апреля, депутаты и сотрудники аппарата Самарской губернской думы, члены общественного молодежного парламента во главе с председателем думы, академиком РАН Геннадием Котельниковым по сложившейся доброй традиции вышли на ежегодный общегородской субботник.

Многие депутаты наводили в этот день чистоту в своих избирательных округах. Чтобы привести в порядок сквер им. маршала Д. Ф. Устинова после зимы вместе со спикером за грабли и метлы взялись Михаил Маряхин, Вера Попова, Роман Балтер, Николай Панченко, Владимир Зимаров.

В День космонавтики все работали дружно, в приподнятом праздничном настроении. Общими усилиями были собраны мешки пожухлой листвы, пластиковых бутылок, прочего мусора. Городские коммунальные службы вывезут их в самое ближайшее время. Клумбы задышали, освобожденные от груза прелой травы. Совсем скоро в них будут высажены цветники.

Такие праздники коллективного труда помогают сделать наш город чище, благоустроеннее, красивее, — уверен Геннадий Котельников.

"Настроение у всех замечательное. Во-первых, большой праздник — День космонавтики. А во-вторых, сегодня в городе общегородской субботник. Для меня субботник такая традиция, которую я соблюдаю со школьных лет. Я жил в посёлке небольшом, там люди собирались утром, всю улицу вычищали, весь мусор. Мы с депутатами и сотрудниками аппарата думы проводим уже много лет субботники в самом центре Самары — в сквере Устинова. Приятно наблюдать, как за какой-то небольшой промежуток времени площадь преображается. Что самое главное, что люди российские, они любят трудиться физически. Понимаете? На душе становится радостно, когда дружно и коллективно мы выходим на субботники. И это людей сплачивает, потому что цель одна — чтобы вокруг нас было красивее и чище. Когда общая цель, и люди к ней стремятся, всегда настроение бывает хорошим, и всё получается", — отметил спикер думы.

Руководитель фракции "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Михаил Маряхин тоже поделился хорошим настроением: "Настроение отличное. Погода замечательная. Сегодня во многих городах организованы субботники. Я считаю, что нужно лично принимать участие в таких мероприятиях. Мы должны быть примером для молодёжи, мы должны показывать нашу сплочённость, вовлекать подрастающее поколение в такой полезный труд для того, чтобы наша Самара всегда была благоустроенной и красивой".

"Мы уже не первый день вместе с Молодой гвардией работаем на субботниках. С шестой недели весны стартовали субботники в районах. Сегодня мы здесь, и это замечательно. Во-первых, большой коллектив — все дружные, все вместе, настроение отличное. Ну и, конечно, результат радует. Согласитесь, как приятно идти по городу, когда вокруг ухоженная территория, чистые газоны, красивые цветы", — рассказала заместитель председателя комитета думы по местному самоуправлению Вера Попова.

"Я призываю всех жителей нашего города, всех жителей Самарской области выйти и убрать около своего дома, около своей работы. Да, ежегодно проводятся организованные субботники. Да, городские коммунальные службы наводят порядок в муниципалитетах. Но, если каждый из нас уберёт хотя бы один-два пакета с улиц города, то Самара засияет. Тем более уже через несколько недель мы будем праздновать День Победы, и, конечно, для гостей города, для наших жителей хочется, чтобы Самара была безупречно чистой", — поддержал коллегу заместитель председателя комитета думы по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Роман Балтер.

Заместитель председателя комитета думы по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Панченко выразил уверенность в пользе такого коллективного труда: "Я участвую в субботниках с детства. Помню в школе мы всегда выходили убирать школьный двор — дружно, весело, с пользой. Я стараюсь всегда принять участие в уборке территории на наших парламентских субботниках. И сегодня, в День космонавтики, радует, что такое большое количество людей вышло навести чистоту в Самаре — космической столице России".

"Сегодня двойной праздник — День космонавтики и общегородской субботник. Настроение радостное, хорошее. Погода у нас тоже под праздник. Одним словом, душа рвётся работать, наводить порядок, чистоту, потому что чистота — не только залог здоровья, но и признак высокого культурного уровня", — считает депутат Самарской губернской думы Владимир Зимаров.