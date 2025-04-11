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Энергетика ТЭК

"Т Плюс" планирует использовать наработки Самарского университета имени академика С.П.Королёва

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "Т Плюс" и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королёва обсудили направления долгосрочного сотрудничества с использованием производственной базы вуза.

Энергетиков заинтересовали технологические возможности станочного и сварочного производств, в частности, применяемые технологии SLM (Selective Laser Melting - послойное лазерное плавление). Этот метод позволяет изготавливать изделия сложной геометрии, повышенной прочности и долговечности. Кроме того, технология значительно сокращает количество отходов и, следовательно, является экономически эффективной и экологичной. Для "Т Плюс" данный опыт может быть востребован в части изготовления и ремонта запасных частей для оборудования иностранного производства.

"В условиях импортозамещения энергокомпания на постоянной основе ведет поиск эффективных решений по ремонту зарубежного оборудования, установленного на региональных электростанциях. Опыт аэрокосмического университета нам интересен, и мы рассматриваем с вузом долгосрочное сотрудничество", - рассказал главный инженер Самарского филиала "Т Плюс" Сергей Сабитов.

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