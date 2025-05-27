В ССК прошли ежегодные соревнования по профессиональному мастерству

В четверг, 22 мая, на учебном полигоне в Борском районе состоялись 16 ежегодные соревнования по профессиональному мастерству, в которых приняли участие районные подразделения АО "Самарская сетевая компания". Также в конкурсе приняли участие специалисты "Самарской электросетевой компании".

Состязания проводятся для проверки рабочих навыков, обмена опытом и дальнейшего повышения уровня профессиональной подготовки. Конкурс профессионального мастерства дает практическую пользу и потребителям электрической энергии, которых обслуживает "Самарская сетевая компания", так как повышение квалификации сотрудников напрямую влияет на надежность энергоснабжения.

На протяжении соревновательного дня 8 команд боролись за звание лучших, демонстрируя навыки как в теории, так и на практике. В программу состязаний входили: проверка знаний правил дорожного движения, обследование прибора учета энергии на предмет выявления нарушений в схеме подключения, ликвидация возгорания в трансформаторной подстанции, оказание первой помощи пострадавшему от действия электрического тока и проведение реанимационных мероприятий на роботе-тренажере. В 2025 году конкурс был дополнен новым этапом: "Проверка наличия напряжения на воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ с применением автогидроподъемника".

"Цель соревнований — оценить уровень подготовки к предстоящему периоду активных ремонтных работ. Особое внимание — к проверке наличия и рабочего состояния всех необходимых средств защиты, инструментов, оборудования и вспомогательных устройств. И, что наиболее важно, мы оценим навыки работы с этими инструментами, степень точности и соблюдение техники безопасности при выполнении работ в электроустановках", — пояснил перед началом соревнований заместитель главного инженера технической дирекции АО "ССК" Андрей Казанцев.

"Мы каждый год проводим эти соревнования, они стали важной традицией для компании. Работа с персоналом не должна быть рутиной, мы стремимся к взаимодействию подразделений, чтобы сотрудники могли оценить свою работу на фоне других, увидеть свои сильные стороны и научиться друг у друга. Здесь собраны бригады из разных районов, которые обычно не встречаются в рабочей обстановке, а это, на мой взгляд, ценно для взаимного обучения и профессионального роста", — отметил генеральный директор АО "ССК" Виль Мухаметшин.

Победителем соревнований стала бригада Южных электрических сетей АО "ССК". Кроме того, были названы имена сотрудников, удостоенные звания "Лучший в профессии" в личном зачете.