В Ставропольском районе временно отключат свет 21 и 25 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

21.04.2025 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Энергетиков, ул. Полевая, пер. Спортивный, пер. Победы, пер. 1-й Энергетиков, пер. 2-й Энергетиков, пер. 3-ий Энергетиков, ул. Энергетиков, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Луговая, ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Индустриальная, пер. Дружбы);

21.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Малая Рязань (ул. Большая);

25.04.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Бахилово;

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.