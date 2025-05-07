Стало известно, где отключат свет с 12 по 20 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

12.05.2025 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящевка (ул. Степана Разина, ул. Полевая, ул. Калинина, ул. Новая, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Набережная, ул. Школьная, ул. Куйбышева, ул. Рыбацкая, ул. Спортивная, ул. Ставропольская, ул. Береговая, ул. Победы, ул. Самарская, ул. Хрящевская, ул. Морская, ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Советская);

12.05.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхний Сускан (ул. Набережная);

12.05.2025 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхний Сускан (ул. Почтовая, ул. Ромашковая, ул. Советская, ул. Восточная, ул. Дачная, пер. Луговой).

12.05.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Производственная, ул. Береговая, ул. Садоводов, ул. Юбилейная, ул. Зеленостроевская, ул. Северная, ул. Раздольная, ул. Зелёная, ул. Ветеранов, ул. Специалистов, ул. Пролетарская, ул. Строителей);

12.05.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Солнечная, ул. 55 лет Победы, ул. Советская, ул. Заводская, ул. Мира, ул. Школьная, ул. Набережная);

12.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск (ул. Аэродромная, ул. Самарская, ул. Галяшина, ул. Сергиевская, ул. Восточная, ул. Ленина, ул. Солнечная).

12.05.2025 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Пригорки

12.05.2025 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Убейкино

12.05.2025 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Новый Шунгут

12.05.2025 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Старый Шунгут

12.05.2025 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Якушкино

13.05.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Производственная, ул. Береговая, ул. Садоводов, ул. Юбилейная, ул. Зеленостроевская, ул. Северная, ул. Раздольная, ул. Зелёная, ул. Ветеранов, ул. Специалистов, ул. Пролетарская, ул. Строителей);

13.05.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Солнечная, ул. 55 лет Победы, ул. Советская, ул. Заводская, ул. Мира, ул. Школьная, ул. Набережная);

20.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы (ул. Первомайская, ул. Комсомольская, ул. Суркова, ул. Спортивная, ул. Молодежная, ул. Нагорная, ул. Лесная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.