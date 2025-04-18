Энергетики сообщили о плановых отключениях света на май

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

05.05.2025 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Коноваловка (ул. Специалистов).;

05.05.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Мира, ул. Школьная, ул. Заводская, ул. Северная, ул. Набережная, ул. Производственная, ул. Советская);

05.05.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхний Сускан (ул. Восточная, ул. Советская, ул. Дачная, ул. Почтовая);

05.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт. Безенчук (ул. Больничная);

05.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка;

05.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Верхние Росташи (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Заречная);

05.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. Чапаевск (ул. Антропова);

05.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Владимировка (ул. В.Мамистова);

06.05.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени);

Ставропольский район:

с. Верхний Сускан (ул. Набережная);

06.05.2025 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт. Безенчук (ул. Степная);

06.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка;

06.05.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени);

Приволжский район:

с. Екатериновка (ул. Гаражная, ул. Мира, ул. Садовая, ул. Лесная);

06.05.2025 года с 8-00 до 17-00 (местного времени);

Борский район:

с. Коноваловка (ул. Специалистов ул. Молодежная);

07.05.2025 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт. Безенчук (ул. Рабочая);

07.05.2025 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Владимировка (ул. Коллективная);

07.05.2025 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Борский район:

с. Коноваловка (ул. Молодежная);

07.05.2025 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка;

07.05.2025 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий;

08.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Садовая, ул. Искрина);

12.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Кошкинский район:

с. Надеждино (ул. Центральная);

12.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

с. Кротовка;

12.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

с. Зубовка;

12.05.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени);

Ставропольский район:

с. Верхний Сускан (ул. Ромашковая, пр. Луговой);

12.05.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени);

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Строителей, ул. Октябрьская);

12.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Владимировка;

12.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка;

12.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Зеленая, ул. Попова, ул. Софьи Шереметьевой);

12.05.2025 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Абашево (ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Набережная, ул. Степная);

12.05.2025 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Новокуровка (ул. Свободы, ул. Набережная);

12.05.2025 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Гвардейцы (ул. Заречная);

13.05.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Борский район:

с. Гвардейцы (ул. Заречная);

13.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Кошкинский район:

с. Большое Ермаково (ул. Садовая, пер. Овражный, ул. Школьная, ул. Луговая);

13.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

с. Кротовка;

13.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

с. Зубовка;

13.05.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Мира, ул. Школьная, ул. Заводская, ул. Северная, ул. Набережная, ул. Производственная, ул. Советская);

13.05.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Сборный (пер. Зеленый, ул. Советская);

13.05.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт. Безенчук (ул. Куйбышева, ул. Мелиораторов);

13.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Ледяйка;

13.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Восточный;

13.05.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Давыдовка (ул. Советская);

14.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Королевка;

14.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Липовка;

14.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

с. Зубовка;

14.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

с. Кр. Строитель;



14.05.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени);

Ставропольский район:

с. Красная Дубрава (ул. Полевая);

14.05.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени);

Сызранский район:

п. Сборный (ул. Центральная);

14.05.2025 года с 09-00 до 15-00 (местного времени);

Безенчукский район:

пгт. Безенчук (ул. Пушкина);

14.05.2025 года с 10-00 до 12-00 (местного времени);

Безенчукский район:

с. Екатериновка (ул. Мельничная);

14.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Большеглушицкий район:

п. Фрунзенский (ул. Фрунзе, ул. Нагорная, ул. Новосадовая);

14.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Большечерниговский район:

п. Восточный (ул. Центральная);

15.05.2025 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Петровка (ул. Набережная);

15.05.2025 года с 10-00 до 14-00 (местного времени);

Безенчукский район:

с. Екатериновка;

15.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Большечерниговский район:

п. Восточный (ул. Центральная);

15.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Сергиевский район:

с. Красносельское;

15.05.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени);

Ставропольский район:

с. Красная Дубрава (ул. Полевая);

15.05.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени);

Сызранский район:

п. Сборный (ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Школьная, пер. Детсадовский);

15.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

с. Зубовка;

15.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

с. Кр. Строитель;

15.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

с. Кр. Горка;

15.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

п. Воскресенка;

15.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

д. Ермоловка;

15.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

п. Ибряйкино;

15.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

с. Краснояриха;

15.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

с. Кротовка;

15.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

п. Крыловка;

15.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

п. Малый Нурлат;

15.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

п. Новый Нурлат;

15.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

с. Озерки;

15.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

п. Подлесный;

15.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

п. Раздолье;

15.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

п. Советский Нурлат;

15.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

с. Чистовка;

15.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

с. Шламка;

16.05.2025 года с 10-00 до 12-00 (местного времени);

Безенчукский район:

с. Потуловка;

16.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка;

16.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Аверьяновский (ул. Зеленая);

16.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Кошкинский район:

с. Большое Ермаково (ул. Садовая);

16.05.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени);

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Лепилиной, ул. Мельничная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Горная, ул. Зеленая, ул. Крестьянская, ул. Лесная, ул. Мирная, ул. Лесная, ул. Свободная, ул. Совхозная, ул. Степная, пер. Ленинский, ул. Скитальская, ул. Соловьиная);

16.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красносельское;

16.05.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени);

Ставропольский район:

с. Красная Дубрава (ул. Садовая);

19.05.2025 года с 10-00 до 12-00 (местного времени);

Безенчукский район:

с. Новонатальино;

19.05.2025 года с 09-00 до 12-00 (местного времени);

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка;

19.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Ст. Заруднева, ул. Рабочая);

19.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Лагода;

19.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково;

19.05.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кирилловка (ул. Молодежная, ул. Советская);

19.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Орловка (ул. Лесная, ул. Набережная);

19.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Владимировка (ул. Средняя, ул. В.Мамистова);

19.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

п. Масленниково (ул. Школьная);

20.05.2025 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Новонатальино;

20.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка (ул. Крестьянская, пер. Дачный, пер. Овражный, ул. Садовая, ул. Пугачевская, ул. Гагарина, ул. Советская, ул. Самарская, ул. Советская);

20.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Первомайская, ул. Мельничная);

20.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Кошкинский район:

с. Шпановка (ул. Специалистов);

20.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Павловка (ул. Центральная);

20.05.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Кирилловка (ул. Гагарина);

20.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Владимировка (ул. Средняя, ул. В.Мамистова);

20.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

п. Масленниково (ул. Школьная);

21.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково;

21.05.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Мира, ул. Школьная, ул. Заводская, ул. Северная, ул. Набережная, ул. Производственная, ул. Советская);

21.05.2025 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Преполовенка;

21.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка;

21.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Молодежная);

21.05.2025 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Пестравка;

21.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Владимировка (ул. Средняя, ул. В.Мамистова);

21.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

п. Масленниково (ул. Школьная);

21.05.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Чувичи;

22.05.2025 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Песочное (ул. Садовая);

22.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Морша (ул. Дачная, ул. Центральная);

22.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Верхнедольск (ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Молодёжная);

22.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Благодатовка (ул. Шоссейная, ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Зеленая, ул. Костеловской);

22.05.2025 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Т-Озеро;

22.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Владимировка (ул. Средняя, ул. В.Мамистова);

23.05.2025 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт. Безенчук (ул. Быковского);

23.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Каралык (ул. Молодёжная);

23.05.2025 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Падовка;

23.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Владимировка (ул. Средняя, ул. В.Мамистова);

26.05.2025 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Песочное (ул. Садовая);

26.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Тамбовка;

26.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Кобзевка;

26.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Поляков (ул. Полевая, ул. Физкультурная, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Механическая, ул. Мирная);

26.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

с. Ст. Чесноковка;

26.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

с. Смольково;

26.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Челно-Вершинский район:

с. Вербовка;

27.05.2025 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт. Безенчук (массив гаражей Совхоз-техникум);

27.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Большая Глушица;

27.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка;

27.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Поляков (ул. Полевая, ул. Физкультурная, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Механическая, ул. Мирная);

27.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Спасское;

27.05.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Чувичи (ул. Молодежная, ул. Московская);

28.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Константиновка;

28.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Поляков (ул. Полевая, ул. Физкультурная, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Механическая, ул. Мирная);

28.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Спасское;

29.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Поляков (ул. Полевая, ул. Физкультурная, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Механическая, ул. Мирная);

29.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Четыровка;

29.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ст. Дмитриевка;

29.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. М. Ключи;

30.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ст. Дмитриевка;

30.05.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. М. Ключи.

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.