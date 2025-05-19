В Ставропольском районе временно отключат свет 20 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

20.05.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Красная Дубрава (ул. Садовая);

20.05.2025 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Производственная, ул. Полевая, ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Кооперативная, ул. Набережная, ул. Ворошилова, ул. Красноармейская, ул. Первомайская, ул. Пионерская, ул. Комсомольская, ул. Мира, ул. Колхозная, ул. Жигулевская, ул. Восточная, пер. Садовый, пер. Спортивный, пер. Светлый, пер. 2-й Восточный, Проезд Больничный);

20.05.2025 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Полевая, ул. Житная, ул. Летняя, ул. Кленовая, ул. Лесная, ул. Сосновая, ул. Ровная, ул. Окольная, ул. Задельная, ул. Окольная, пер. 2-й Еловый, пер. Степной).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.