В трех районах области временно отключат свет с 22 по 24 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

22.04.2025 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Русское Добрино

22.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Алимовка

22.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ср. Орлянка

23.04.2025 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Балахоновка

23.04.2025 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Русское-Добрино

24.04.2025 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Балахоновка

24.04.2025 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Русское Добрино

24.04.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Новая Жизнь

24.04.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Ягодный

24.04.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Кошки (ул. Речная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.