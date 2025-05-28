В трех районах области временно отключат свет 29 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

29.05.2025 года с 08-00 до 14-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Мордвинка

29.05.2025 года с 08-00 до 14-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Вязовка

29.05.2025 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. Торговая, Сокский Спуск, ул. Набережная, ул. Родниковая, ул. Нагорная, ул. Вольная, ул. Солнечная, ул. 70- лет Октября, ул. Сосновая, ул. Атаманская, ул. Садовая, ул. Клубничная, ул. Пушкина, ул. Овражная, Ново Царево);

29.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

ж/д ст. Звезда, ул. Мелиораторов

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.