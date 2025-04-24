В Самарской области стартовал монтаж ветроэлектростанции

Ветропарку в Красноармейском районе быть. Как сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, компания-инвестор — ООО "УК "Ветроэнергетика" — приступила к монтажу ветрогенераторов.
Строительство анонсировали еще несколько лет назад. Но в 2022 г. проект заморозили из-за санкций. Датская компания "Вестас" отказалась от поставок самих ветроэнергетических установок.
"В 2024 году проект возобновили. Поставку ветряков осуществляет технологический партнер компании-инвестора из дружественных стран. Всего будет 37 установок", — написал губернатор в своем телеграм-канале.
По его словам, ветроэлектростанция начнет работать уже в этом году:
"Мощность станции составит 231 МВт. Это примерно 10% от текущего энергопотребления Самарской области. Такой энергии хватит, чтобы обеспечить около 100 тыс. домохозяйств. Например, город размером с Новокуйбышевск. Работа ветропарка снизит нагрузку на электростанции, улучшит экологическую ситуацию и привлечет миллиарды инвестиций в экономику региона".
При этом в Самарской области планируют построить завод по производству ветроэнергетических установок.
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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.