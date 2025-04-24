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Энергетика ТЭК

В Самарской области стартовал монтаж ветроэлектростанции

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ветропарку в Красноармейском районе быть. Как сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, компания-инвестор — ООО "УК "Ветроэнергетика" — приступила к монтажу ветрогенераторов.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

Строительство анонсировали еще несколько лет назад. Но в 2022 г. проект заморозили из-за санкций. Датская компания "Вестас" отказалась от поставок самих ветроэнергетических установок.

"В 2024 году проект возобновили. Поставку ветряков осуществляет технологический партнер компании-инвестора из дружественных стран. Всего будет 37 установок", — написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, ветроэлектростанция начнет работать уже в этом году:

"Мощность станции составит 231 МВт. Это примерно 10% от текущего энергопотребления Самарской области. Такой энергии хватит, чтобы обеспечить около 100 тыс. домохозяйств. Например, город размером с Новокуйбышевск. Работа ветропарка снизит нагрузку на электростанции, улучшит экологическую ситуацию и привлечет миллиарды инвестиций в экономику региона".

При этом в Самарской области планируют построить завод по производству ветроэнергетических установок. 

Гид потребителя

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