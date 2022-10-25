"До двух лет": в "Фортуме" рассказали о сроках консервации самарских ветроэнергетических станций

В ПАО "Фортум" прокомментировали решение о консервации трех ветроэнергетических станций, которые компания строит в Самарской области.

"По причине ухода поставщика основного ветроэнергетического оборудования с российского рынка решено воспользоваться предоставленной правительством отсрочкой ввода в эксплуатацию проектов в Самарской и Волгоградской областях", - указывается в ответе компании на запрос Волга Ньюс.

В "Фортуме" добавили, что действующее законодательство позволяет переносить реализацию проектов в области ВИЭ на сроки до двух лет.

Напомним, строительство трех ВЭС - Покровской, Ивановской и Гражданской - началось в прошлом году в Красноармейском районе. Здесь должны появиться 52 ветроэнергетические установки суммарной мощностью 236,6 МВт. Планировалось, что станции начнут поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в четвертом квартале 2022 года.

Однако недавно было опубликовано извещение о проведении закупок по консервации этих ВЭС и их охране.

Техническим партнером "Фортума" выступала датская Vestas, которая в апреле заявила об уходе с российского рынка. При этом финский энергохолдинг Fortum, которому в ПАО "Фортум" принадлежит 98,23%, также ранее объявил о прекращении бизнеса в России.