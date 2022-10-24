Проект строительства трех ветроэнергетических станции в Самарской области законсервируют

ПАО "Фортум" законсервирует три ветроэнергетических станции, которые компания строит в Самарской области. Это следует из закупок компании на консервацию объектов и их охрану.
Результаты закупочных процедур планируется подвести в ноябре.
Напомним, строительство трех ВЭС - Покровской, Ивановской и Гражданской - началось в прошлом году в Красноармейском районе. Здесь должны появиться 52 ветроэнергетический установки суммарной мощностью 236,6 МВт.
Планировалось, что станции начнут поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в четвертом квартале 2022 года.
Инвестором выступил Фонд развития ветроэнергетики, созданный на паритетной основе "Фортум" и "Роснано" (в январе 2022 г. госкорпорация передала свою долю Газпромбанку).
Вероятно причина заморозки проекта в проблемах с техническим партнером "Фортума" датской Vestas, которая в апреле заявила об уходе с российского рынка. Именно этим в "Фортуме" недавно объясняли необходимость консервации ВЭС в Волгоградской области.
При этом финский энергохолдинг Fortum, которому в ПАО "Фортум" принадлежит 98,23% также ранее объявил о прекращении бизнеса в России.
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