В Волжском районе столкнулись три автомобиля, есть пострадавший

В среду, 23 июля, в Волжском районе на 60-м км автодороги "Самара-Большая-Черниговка-граница с Р. Казахстан" произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из материалов правоохранителей следует, что в 20:30 38-летний водитель автомобиля Renault Premium в составе полуприцепа Samro нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил столкновение с впереди двигающимся автомобилем Land Rover. В свою очередь английская иномарка ударила Lada Vesta, ехавшую в попутном направлении.
Водителю Land Rover назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!