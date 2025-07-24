В Волжском районе столкнулись три автомобиля, есть пострадавший

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В среду, 23 июля, в Волжском районе на 60-м км автодороги "Самара-Большая-Черниговка-граница с Р. Казахстан" произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области