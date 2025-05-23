В трех районах области временно отключат свет с 26 по 28 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

26.05.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Красная Дубрава (ул. Садовая)

27.05.2025 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Русское-Добрино

28.05.2025 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Курумоченский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая).

28.05.2025 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Курумоченский район:

п. Власть Труда (ул. Школьная, ул. Луговая, ул. Озерная, ул. Новая, ул. Дачная, ул. Зеленая, ул. Ясная, ул. Садовая, ул. Светлая, ул. Лучистая, ул. Солнечная, ул. Клубничная, ул. Вишневая).

28.05.2025 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Курумоченский район:

п. Жгиз (ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Подгорная, ул. Дубравная, ул. Мастрюковская).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.