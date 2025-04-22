Котельные "Газпром теплоэнерго Самара" перешли "Т Плюс"

Самарский филиал ПАО "Т Плюс" приобрел котельные АО "Газпром теплоэнерго Самара", сообщили в филиале "Т Плюс".
Напомним, жители домов, которых снабжал горячей водой "Газпром теплоэнерго Самара", перешли на обслуживание "ЭнергосбыТ Плюс". Это — потребители в Кировском районе (ул. Воеводина), поселках Мехзавод, 113 км, Совхоз Кряж и Кирзавод-6.
Ранее АО "Газпром теплоэнерго Самара" обеспечивало теплоснабжением жилые и нежилые дома в Самарской области. Общество эксплуатировало шесть котельных — пять в Самаре и одну в пгт Поволжский Тольятти. В конце 2024 г. имущество компании было выставлено на торги за 165,1 млн рублей.
Помимо котельных, к продаже предлагались газопроводы, водопроводы, теплотрассы и другие инфраструктурные объекты в Куйбышевском и Кировском районах, на Мехзаводе, в селе Пискалы Ставропольского района. Претендентов на лот не нашлось.
Больше попыток публичной продажи имущества "Газпром теплоэнерго Самара" не предпринимал. В феврале 2025 г. компания утратила статус единой теплоснабжающей организации. В апреле стало известно о том, что котельные "Газпром теплоэнерго Самара" приобрел самарский филиал ПАО "Т Плюс". Условия сделки в "Т Плюс" не раскрыли.
По данным официального сайта самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", компания поставляет тепловую энергию в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Обслуживает в регионе более 15 тыс. юридических лиц и около 600 тыс. физических лиц.
АО "Газпром теплоэнерго Самара" является дочерним обществом ООО "Газпром теплоэнерго". По данным ИАС Seldon.Basis, выручка в 2024 г. составила 371 млн руб., чистая прибыль - 2,2 млн руб., что почти в 10 раз меньше показателя предыдущего периода. Указывается, что чистая прибыль упала из-за увеличения расходов, не связанных с основной деятельностью.