16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Котельные "Газпром теплоэнерго Самара" перешли "Т Плюс" В трех районах области временно отключат свет с 22 по 24 апреля Энергетики сообщили о плановых отключениях света на май В Ставропольском районе временно отключат свет 21 и 25 апреля В Красноярском и Ставропольском районе временно отключат свет 15 апреля

Энергетика ТЭК

Котельные "Газпром теплоэнерго Самара" перешли "Т Плюс"

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 90
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский филиал ПАО "Т Плюс" приобрел котельные АО "Газпром теплоэнерго Самара", сообщили в филиале "Т Плюс".

Фото: https://etpgpb.ru

Напомним, жители домов, которых снабжал горячей водой "Газпром теплоэнерго Самара", перешли на обслуживание "ЭнергосбыТ Плюс". Это — потребители в Кировском районе (ул. Воеводина), поселках Мехзавод, 113 км, Совхоз Кряж и Кирзавод-6.

Ранее АО "Газпром теплоэнерго Самара" обеспечивало теплоснабжением жилые и нежилые дома в Самарской области. Общество эксплуатировало шесть котельных — пять в Самаре и одну в пгт Поволжский Тольятти. В конце 2024 г. имущество компании было выставлено на торги за 165,1 млн рублей. 

Помимо котельных, к продаже предлагались газопроводы, водопроводы, теплотрассы и другие инфраструктурные объекты в Куйбышевском и Кировском районах, на Мехзаводе, в селе Пискалы Ставропольского района. Претендентов на лот не нашлось. 

Больше попыток публичной продажи имущества "Газпром теплоэнерго Самара" не предпринимал. В феврале 2025 г. компания утратила статус единой теплоснабжающей организации. В апреле стало известно о том, что котельные "Газпром теплоэнерго Самара" приобрел самарский филиал ПАО "Т Плюс". Условия сделки в "Т Плюс" не раскрыли.

По данным официального сайта самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", компания поставляет тепловую энергию в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Обслуживает в регионе более 15 тыс. юридических лиц и около 600 тыс. физических лиц.

АО "Газпром теплоэнерго Самара" является дочерним обществом ООО "Газпром теплоэнерго". По данным ИАС Seldon.Basis, выручка в 2024 г. составила 371 млн руб., чистая прибыль - 2,2 млн руб., что почти в 10 раз меньше показателя предыдущего периода. Указывается, что чистая прибыль упала из-за увеличения расходов, не связанных с основной деятельностью.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября

Thought Mind 04 сентября 2014 19:37 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

Dmitriy Solodukha 25 августа 2014 04:51 "Солар Системс" рассматривает перспективы строительства солнечных электростанций в Самарской области

Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

Thought Mind 22 мая 2014 15:55 "Самараэнерго" займет у Газбанка 1 млрд рублей

СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.

Фото на сайте

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4