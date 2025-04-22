Котельные "Газпром теплоэнерго Самара" перешли "Т Плюс"

Самарский филиал ПАО "Т Плюс" приобрел котельные АО "Газпром теплоэнерго Самара", сообщили в филиале "Т Плюс".

Напомним, жители домов, которых снабжал горячей водой "Газпром теплоэнерго Самара", перешли на обслуживание "ЭнергосбыТ Плюс". Это — потребители в Кировском районе (ул. Воеводина), поселках Мехзавод, 113 км, Совхоз Кряж и Кирзавод-6.

Ранее АО "Газпром теплоэнерго Самара" обеспечивало теплоснабжением жилые и нежилые дома в Самарской области. Общество эксплуатировало шесть котельных — пять в Самаре и одну в пгт Поволжский Тольятти. В конце 2024 г. имущество компании было выставлено на торги за 165,1 млн рублей.

Помимо котельных, к продаже предлагались газопроводы, водопроводы, теплотрассы и другие инфраструктурные объекты в Куйбышевском и Кировском районах, на Мехзаводе, в селе Пискалы Ставропольского района. Претендентов на лот не нашлось.

Больше попыток публичной продажи имущества "Газпром теплоэнерго Самара" не предпринимал. В феврале 2025 г. компания утратила статус единой теплоснабжающей организации. В апреле стало известно о том, что котельные "Газпром теплоэнерго Самара" приобрел самарский филиал ПАО "Т Плюс". Условия сделки в "Т Плюс" не раскрыли.