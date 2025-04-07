В трех районах области временно отключат свет 8 и 9 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

08.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

д. Ст. Ключ

08.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Отрада

09.04.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Борма

09.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ендурайкино,

09.04.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково

09.04.2025 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ст. Якушкино

09.04.2025 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Боголюбовка

09.04.2025 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино (ул. Революционная, ул. Полевая)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.