Четверо человек пострадали в ДТП в Самарской области

В пятницу, 6 июня, в Большеглушицком районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали четверо человек. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Столкнулись Kia Rio и Chevrolet Niva. В результате пострадали четверо, в том числе два ребенка. Всех их госпитализировали.

На месте происшествия работали пожарные-спасатели 132 Части филиала ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".