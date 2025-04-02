В четырех районах области временно отключат свет 3 и 4 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

03.04.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Пролетарская);

03.04.2025 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Шелехметь (ул. Горная, ул. Дачная, Шоссейная);

03.04.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ново-Матюшкино;

03.04.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ново-Ерёмкино;

03.04.2025 с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Кооперативная, ул. Первомайская, ул. Техническая, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Дружбы, ул. Молодёжная);

03.04.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. М. Ключи

03.04.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ст. Дмитриевка

04.04.2025 с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Боровка (ул. Юбилейная, ул. Луговая)

04.04.25 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Алексеевский район:

п. Авангард (ул. Первомайская, ул. Садовая, ул. Октябрьская, ул. Мостовая, ул. Рабочая, ул. Советская, ул. Восточная, ул. Луговая, ул. Черемушки, ул. Придорожная);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.