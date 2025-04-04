В Ставропольском и Сергиевском районах временно отключат свет 7 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

07.04.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ново-Матюшкино

07.04.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ново-Еремкино

07.04.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Кооперативная, ул. Первомайская, ул. Техническая, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Дружбы, ул. Молодежная);

07.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак (ул. Полевая, ул. Набережная, ул. Мельничная).

07.04.2025 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково

07.04.2025 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Первомайский

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.