"ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ" поделился опытом на форуме "Теплогенерация"

Прошедшая в Самаре выставка-форум "Теплогенерация" в очередной раз собрала лидеров отрасли. Среди участников были такие столпы, как Газпром, а также компании, которые не на слуху у обывателей, но очень хорошо известны в профессиональной среде. Одним из таких экспонентов стал ОАО "МПНУ ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ".
Компания, работающая более 70-лет, достаточно активно представлена в Самарской области. Объекты, возведенные "ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖом", функционируют на десятках крупных предприятий региона.
Открытие выставки посетил президент компании Руслан Ширяев. Он уверен, что мероприятия в "сердце России" имеют особую значимость.
На выставке стенд "ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖа" никогда не пустовал. Причем, как отметил руководитель проектов компании Ринат Закиров, на стенд обращались не только профессионалы отрасли, заинтересованные в развитии и обновлении котельного оборудования, но и представители коммунальных структур, которым нужна была консультация.
Ринат Закиров говорит, что специалисты компании не оставили без ответа ни один вопрос: "Ведь для этого мы и собираемся на таких форумах, чтобы обмениваться опытом и помогать коллегам давать людям тепло…". Он также отметил высокую эффективность участия в выставке для своей компании — около 30 перспективных полезных контактов, новые клиенты, подготовка к заключению новых договоров…
"Когда я слышу от кого-то, что выставки неэффективны, я думаю, что делающие такие заявления просто недостаточно хорошо на них отработали. Настоящие профессионалы всегда найдут подход к людям и смогут добиться нужных результатов", — отмечает Ринат.
Центром экспозиции компании в этом году стала новейшая разработка — горелка RAADMAN RGB-M-805-MF мощностью до 8000 кВт производства иранской группы компаний Packman. Этот тип горелки специально разработан для российского рынка и предназначен для модернизации котлов серии ДКВР и ДЕ.
"ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ" является эксклюзивным дилером Packman, однако, не ограничивается только поставками зарубежного оборудования. Компания комплектует, разрабатывает и производит под ключ самые разные отопительные комплексы и котельные. Так, в Самарской области на одном из крупных известных предприятий была построена паровая котельная производительностью 64 т/ч. Здесь было впервые реализовано совместное сжигание биогаза и природного газа. На этом объекте также был создан энергоцентр на базе газопоршневых установок. Его электрическая мощность — 4000 кВт, тепловая — 1950 кВт.
Всего за время своей деятельности ОАО "МПНУ ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ" построило более 7,5 тыс. объектов теплоэнергетики для агропромышленных и производственных предприятий, а также для жилищного строительства. На объектах применяются энергосберегающие технологии, в том числе мини-ТЭЦ, работающие по принципу когенерации и тригенерации с использованием газопоршневых двигателей и газовых турбин мощностью от 50 до 100.000 кВт.
Говоря об итогах выставки, начальник Самарского участка Павел Земсков отмечает, что большой интерес у участников форума вызвали такие предложения как подготовка ТЭО по вопросам энергообеспечения и энергосбережения с подбором оборудования для строительства котельных и мини-ТЭЦ, проектирование, строительство, монтаж и пуско-наладка паровых, водогрейных, электрических, термомасляных котельных и других объектов.
"Мы рады, что наш опыт и наши знания востребованы в отрасли и готовы делиться своими наработками, помогать под ключ, чтобы ни производственные процессы на предприятиях, ни люди в домах не страдали от отсутствия тепла", — отмечает Павел Земсков.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)