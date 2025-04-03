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ТЭК Экономика и бизнес

"ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ" поделился опытом на форуме "Теплогенерация"

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прошедшая в Самаре выставка-форум "Теплогенерация" в очередной раз собрала лидеров отрасли. Среди участников были такие столпы, как Газпром, а также компании, которые не на слуху у обывателей, но очень хорошо известны в профессиональной среде. Одним из таких экспонентов стал ОАО "МПНУ ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ".

Фото: ОАО "МПНУ ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ"

Компания, работающая более 70-лет, достаточно активно представлена в Самарской области. Объекты, возведенные "ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖом", функционируют на десятках крупных предприятий региона.

Открытие выставки посетил президент компании Руслан Ширяев. Он уверен, что мероприятия в "сердце России" имеют особую значимость.

На выставке стенд "ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖа" никогда не пустовал. Причем, как отметил руководитель проектов компании Ринат Закиров, на стенд обращались не только профессионалы отрасли, заинтересованные в развитии и обновлении котельного оборудования, но и представители коммунальных структур, которым нужна была консультация.

Инновации и модернизация: на форуме "Теплогенерация-2025" представят передовой опыт и обсудят проблемы Инновации и модернизация: на форуме "Теплогенерация-2025" представят передовой опыт и обсудят проблемы
26-27 марта на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет межрегиональный форум "Теплогенерация-2025" (12+). Организаторы подготовили деловую программу, в которой рассматриваются самые насущные вопросы: от законодательного регулирования модернизации сферы до работы теплопунктов многоквартирных жилых домов, от всего этого напрямую зависит бесперебойное обеспечение теплом жителей Самарской области.

Ринат Закиров говорит, что специалисты компании не оставили без ответа ни один вопрос: "Ведь для этого мы и собираемся на таких форумах, чтобы обмениваться опытом и помогать коллегам давать людям тепло…". Он также отметил высокую эффективность участия в выставке для своей компании — около 30 перспективных полезных контактов, новые клиенты, подготовка к заключению новых договоров…

"Когда я слышу от кого-то, что выставки неэффективны, я думаю, что делающие такие заявления просто недостаточно хорошо на них отработали. Настоящие профессионалы всегда найдут подход к людям и смогут добиться нужных результатов", — отмечает Ринат.

Центром экспозиции компании в этом году стала новейшая разработка — горелка RAADMAN RGB-M-805-MF мощностью до 8000 кВт производства иранской группы компаний Packman. Этот тип горелки специально разработан для российского рынка и предназначен для модернизации котлов серии ДКВР и ДЕ.

"ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ" является эксклюзивным дилером Packman, однако, не ограничивается только поставками зарубежного оборудования. Компания комплектует, разрабатывает и производит под ключ самые разные отопительные комплексы и котельные. Так, в Самарской области на одном из крупных известных предприятий была построена паровая котельная производительностью 64 т/ч. Здесь было впервые реализовано совместное сжигание биогаза и природного газа. На этом объекте также был создан энергоцентр на базе газопоршневых установок. Его электрическая мощность — 4000 кВт, тепловая — 1950 кВт.

Всего за время своей деятельности ОАО "МПНУ ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ" построило более 7,5 тыс. объектов теплоэнергетики для агропромышленных и производственных предприятий, а также для жилищного строительства. На объектах применяются энергосберегающие технологии, в том числе мини-ТЭЦ, работающие по принципу когенерации и тригенерации с использованием газопоршневых двигателей и газовых турбин мощностью от 50 до 100.000 кВт.

Говоря об итогах выставки, начальник Самарского участка Павел Земсков отмечает, что большой интерес у участников форума вызвали такие предложения как подготовка ТЭО по вопросам энергообеспечения и энергосбережения с подбором оборудования для строительства котельных и мини-ТЭЦ, проектирование, строительство, монтаж и пуско-наладка паровых, водогрейных, электрических, термомасляных котельных и других объектов.

"Мы рады, что наш опыт и наши знания востребованы в отрасли и готовы делиться своими наработками, помогать под ключ, чтобы ни производственные процессы на предприятиях, ни люди в домах не страдали от отсутствия тепла", — отмечает Павел Земсков.

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Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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