"ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ" поделился опытом на форуме "Теплогенерация"

Прошедшая в Самаре выставка-форум "Теплогенерация" в очередной раз собрала лидеров отрасли. Среди участников были такие столпы, как Газпром, а также компании, которые не на слуху у обывателей, но очень хорошо известны в профессиональной среде. Одним из таких экспонентов стал ОАО "МПНУ ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ".

Компания, работающая более 70-лет, достаточно активно представлена в Самарской области. Объекты, возведенные "ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖом", функционируют на десятках крупных предприятий региона.

Открытие выставки посетил президент компании Руслан Ширяев. Он уверен, что мероприятия в "сердце России" имеют особую значимость.

На выставке стенд "ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖа" никогда не пустовал. Причем, как отметил руководитель проектов компании Ринат Закиров, на стенд обращались не только профессионалы отрасли, заинтересованные в развитии и обновлении котельного оборудования, но и представители коммунальных структур, которым нужна была консультация.

Инновации и модернизация: на форуме "Теплогенерация-2025" представят передовой опыт и обсудят проблемы 26-27 марта на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет межрегиональный форум "Теплогенерация-2025" (12+). Организаторы подготовили деловую программу, в которой рассматриваются самые насущные вопросы: от законодательного регулирования модернизации сферы до работы теплопунктов многоквартирных жилых домов, от всего этого напрямую зависит бесперебойное обеспечение теплом жителей Самарской области.

Ринат Закиров говорит, что специалисты компании не оставили без ответа ни один вопрос: "Ведь для этого мы и собираемся на таких форумах, чтобы обмениваться опытом и помогать коллегам давать людям тепло…". Он также отметил высокую эффективность участия в выставке для своей компании — около 30 перспективных полезных контактов, новые клиенты, подготовка к заключению новых договоров…

"Когда я слышу от кого-то, что выставки неэффективны, я думаю, что делающие такие заявления просто недостаточно хорошо на них отработали. Настоящие профессионалы всегда найдут подход к людям и смогут добиться нужных результатов", — отмечает Ринат.

Центром экспозиции компании в этом году стала новейшая разработка — горелка RAADMAN RGB-M-805-MF мощностью до 8000 кВт производства иранской группы компаний Packman. Этот тип горелки специально разработан для российского рынка и предназначен для модернизации котлов серии ДКВР и ДЕ.

"ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ" является эксклюзивным дилером Packman, однако, не ограничивается только поставками зарубежного оборудования. Компания комплектует, разрабатывает и производит под ключ самые разные отопительные комплексы и котельные. Так, в Самарской области на одном из крупных известных предприятий была построена паровая котельная производительностью 64 т/ч. Здесь было впервые реализовано совместное сжигание биогаза и природного газа. На этом объекте также был создан энергоцентр на базе газопоршневых установок. Его электрическая мощность — 4000 кВт, тепловая — 1950 кВт.

Всего за время своей деятельности ОАО "МПНУ ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ" построило более 7,5 тыс. объектов теплоэнергетики для агропромышленных и производственных предприятий, а также для жилищного строительства. На объектах применяются энергосберегающие технологии, в том числе мини-ТЭЦ, работающие по принципу когенерации и тригенерации с использованием газопоршневых двигателей и газовых турбин мощностью от 50 до 100.000 кВт.

Говоря об итогах выставки, начальник Самарского участка Павел Земсков отмечает, что большой интерес у участников форума вызвали такие предложения как подготовка ТЭО по вопросам энергообеспечения и энергосбережения с подбором оборудования для строительства котельных и мини-ТЭЦ, проектирование, строительство, монтаж и пуско-наладка паровых, водогрейных, электрических, термомасляных котельных и других объектов.

"Мы рады, что наш опыт и наши знания востребованы в отрасли и готовы делиться своими наработками, помогать под ключ, чтобы ни производственные процессы на предприятиях, ни люди в домах не страдали от отсутствия тепла", — отмечает Павел Земсков.