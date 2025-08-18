Эффективное бурение: на конференции "Гипровостокнефти" рассмотрели опыт участников рынка

Оптимизация затрат и повышение качества работ в нефтегазодобыче стали ключевыми вопросами для обсуждения на тематической секции, которая состоялась во второй день работы VII международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Мероприятие организовано АО "Гипровостокнефть" и прошло в Самаре 13-14 августа.

Деловая программа секции "Инжиниринг бурения" состояла из трех больших блоков. Участники конференции представили доклады о различных информационных решениях, цифровых двойниках и применении аналитики в режиме реального времени. Также речь шла о борьбе с осложнениями в различных технологиях и материалах, о выборе оптимальных решений для бурения в сложных условиях. Кроме того, были затронуты вопросы надежности оборудования, заканчивания и контроля качества.

Открыл работу секции заместитель начальника управления по скважинным операциям АО "Зарубежнефть" Денис Шкарин. Он рассказал о том, как в компании организован процесс цифровизации строительства и реконструкции скважин.

"Мы создали информационную систему управления бурением (ИСУБ) и последовательно ее развиваем. Она полностью импортозамещенная и пронизывает все подразделения компании, связывает их в согласованно функционирующий механизм. Такое построение системы управления позволяет получать достоверную производственно-финансовую информацию по всей нефтегазовой вертикали: разведка-добыча-переработка-транспортировка-сбыт-управление. Таким образом, за счет информационных решений выстраивается вся управленческая ИТ-цепочка вертикально-интегрированных нефтяных компаний", - подчеркнул Денис Шкарин.

Продолжил серию выступлений доклад руководитель программ по бурению и внутрискважинным работам ООО "Газпромнефть-Салым" Константин Сычев. Он поделился с коллегами лучшими практиками и современными технологическими решениями при строительстве скважин на объекты с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ).

Фото: Сергей Бредихин

Программа ГРР ООО "Газпромнефть-Салым" реализуется в составе совместного предприятия с АО "Зарубежнефть", на территории Салымских третьего и пятого ЛУ. Основная цель - оперативное подтверждение ресурсов и добыча нефти, в основном из объектов баженовской свиты и низкопроницаемой тюменской свиты и ачимовской толщи.

С 2019 года на участках компании выполнены современные сейсморазведочные работы, на участке Салымском-3 пробурены две скважины ПРБ, получены промышленные притоки нефти. Открыты месторождения УВ, СОЛХЭМ и ТАЛТЫМСКОЕ, с объектами ТРИЗ.

Одно из первых в РФ и первое в компании реализовано бурение первой поисково-оценочной скважины, с горизонтальным стволом на баженовскую свиту с МГРП, выполнена нестандартная конструкция для разведочных скважин, пробурен пилотный ствол до фундамента с полной геологической нагрузкой и отработкой целевого интервала с помощью МКОС.

С учетом специфики работы с баженовской свитой "ГПН-Салым" большое значение придает современным и потенциальным технологиям бурения и исследования скважин.

"В 2022-2025 годах был инициирован ряд научно-исследовательских работ, в том числе направленных на увеличение КИН из объектов ТРИЗ. Эксперимент по термохимическому воздействию на пласт, на образцах керна в перспективе может позволить повысить КИН до 12%" - отметил Константин Сычев.

В заключение озвучены основные вызовы при реализации ПРБ на объекты ТРИЗ в автономии, такие как проведение ГРП при помощи буровых насосов, вызов притока УВ и отбор кондиционных проб в условиях высокой обводненности, весьма востребованный заказ для рынка.

Фото: Сергей Бредихин

О применении блокирующих составов при строительстве скважин рассказал инженер по бурению ООО "РМНТК "Нефтеотдача" Эльдар Курманалиев. Он представил коллегам блокирующий состав "Аэрогель-К", разработанный специалистами компании. Его назначение - глушение скважин, изоляции части ствола скважин, ликвидация поглощений.

"Блокирующие составы просты в приготовлении, повышают качество проводки скважин и значительно сокращают затраты на строительство скважин. Компоненты совместимы с пластовыми флюидами и применяемыми буровыми растворами, что, в свою очередь, ведет к исключению рисков возникновения осложнений при выполнении работ", - резюмировал специалист.

Использованию информационной системы телеметрии "Ремонт скважин" (ИС ТМРС) была посвящена презентация заместителя начальника управления по скважинным операциям АО "Зарубежнефть" Марата Хафизова. Программа разработана отечественной компанией "Интас" и позволяет в режиме реального времени удаленно контролировать и управлять работами бригад текущего и капитального ремонта скважин (ТКРС) на объектах заказчика.

"К системе ИС ТМРС подключены бригады ТКРС на месторождениях заказчика, а также все уровни управления процессом ремонта скважин как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика, что позволяет оперативно решать организационные, геологические и технологические задачи при выполнении операций по текущему и капитальному ремонту скважин", - пояснил Марат Хафизов. Он подробно рассказал о модулях информационной системы и их функционале, показал, как в АО "Зарубежнефть" оформляются планы работ, акты выполненных работ, связанные с ремонтом скважин, а также продемонстрировал процесс электронно-цифрового согласования и утверждения документации в программе ИС ТМРС.

Работать в системе можно не только с компьютера, но и с мобильного телефона. Такая возможность предусмотрена на случай выходных, праздничных, командировочных дней.

"Это позволит ответственным специалистам через мобильную версию согласовать и проверять планы-заказы и планы-работы на ремонт скважин. А исполнителю - оперативно подготовить необходимое оборудование и технику", - сообщил начальник отдела текущего и капитального ремонта скважин ООО "СК "Русвьетпетро" Евгений Рыжов.

Фото: Сергей Бредихин

Химические решения для строительства скважин в зонах поглощений с высокой интенсивностью представил руководитель проектов ООО "Химпром" Рафис Газиев. Он рассказал о продуктах компании, предназначенных для поглощений третьей и четвертой категории интенсивности: это сшивающиеся, отфильтровывающиеся, быстросхватывающиеся составы и аэрированные буровые растворы.



О том, как выявить факторы, вызывающие деградацию элементов скважинного оборудования, методами математического моделирования процессов, а также о преимуществах ловильного оборудования, рассказали представители АО "Сиб Трейд Сервис": горный инженер, судебный эксперт, заместитель главного специалиста Виктор Гнибидин и заместитель главного конструктора Ирина Ефимова.

Завершилась работа секции обменом мнениями, во время которого участники конференции поблагодарили друг друга за интересные кейсы из производственной деятельности.