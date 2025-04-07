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ТЭК Экономика и бизнес

Академия Росстандарта приняла участие в форуме "Теплогенерация-2025"

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26-27 марта на стадионе "Солидарность Самара Арена" прошел межрегиональный форум "Теплогенерация-2025". Здесь не было людей случайных, не имеющих отношения к отрасли. К участию в форуме пригласили и структуры, обеспечивающие единые стандарты, в том числе и в подготовке специалистов.

Фото: Иван Андрончев

По мнению директора Самарского филиала академии Росстандарта Ивана Андрончева, на сегодняшний день техническое регулирование в сфере теплогенерации формируется рядом федеральных законов и подзаконных актов, таких как Федеральный закон № 184-ФЗ "О техническом регулировании". Однако на уровне субъектов Российской Федерации наблюдается ряд проблем, связанных с недостаточной адаптацией федерального законодательства к местным условиям и потребностям.

Одной из ключевых проблем является отсутствие единого подхода к разработке и внедрению технических регламентов и стандартов в системе теплогенерации на уровне предприятия.

Кроме того, существует проблема недостаточного финансирования мероприятий по техническому регулированию и метрологическому контролю.

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Среди стендов и экспозиций с красивым оборудованием и серьезных мужчин в костюмах пожилая супружеская пара выглядела не совсем органично, однако, как оказалось, именно им тут и место. Как выяснилось — это представители одного из самарских ТСЖ, которым обещали компактное современное оборудование, но в определенный момент подрядчики просто прекратили выходить на связь, хотя половину работы уже сделали. В течение нескольких часов семейная пара нашла ответы на вопросы и заручилась поддержкой специалистов, обменялись контактами и узнали много нового. Благо экспертов и оборудования на выставке было более чем достаточно.

Иван Андрончев представил участникам форума научный журнал Академии "Компетентность" и пригласил специалистов и всех участников форума принять участие в обсуждении на его страницах насущных вопросов развития науки и технологий обеспечения единства измерений в области теплогенерации.

Самарский филиал академии Росстандарта относится к дополнительному образованию и повышению квалификации максимально строго. Филиал обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам. Актуализация рабочих программ проходит раз в три года и согласовывается с рядом профильными структурами важнейших отраслей российской промышленности. Библиотека филиала включает 1650 единиц хранения и 789 наименований.

За время выставки на стенде прошел ряд важных встреч не только образовательной, но и экологической тематики. Ведь Самарский филиал АСМС активно работает в разных направлениях, внося заметный вклад в развитие отрасли. Возможно, именно поэтому академия пользуется заслуженным авторитетом, а через стены этого образовательного учреждения ежегодно проходит до 300 слушателей, многие из которых входят в руководящий состав своих организаций.

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Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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