26-27 марта на стадионе "Солидарность Самара Арена" прошел межрегиональный форум "Теплогенерация-2025". Здесь не было людей случайных, не имеющих отношения к отрасли. К участию в форуме пригласили и структуры, обеспечивающие единые стандарты, в том числе и в подготовке специалистов.

По мнению директора Самарского филиала академии Росстандарта Ивана Андрончева, на сегодняшний день техническое регулирование в сфере теплогенерации формируется рядом федеральных законов и подзаконных актов, таких как Федеральный закон № 184-ФЗ "О техническом регулировании". Однако на уровне субъектов Российской Федерации наблюдается ряд проблем, связанных с недостаточной адаптацией федерального законодательства к местным условиям и потребностям.

Одной из ключевых проблем является отсутствие единого подхода к разработке и внедрению технических регламентов и стандартов в системе теплогенерации на уровне предприятия.



Кроме того, существует проблема недостаточного финансирования мероприятий по техническому регулированию и метрологическому контролю.

В Самаре прошел второй Всероссийский форум-выставка "Теплогенерация 2025" Среди стендов и экспозиций с красивым оборудованием и серьезных мужчин в костюмах пожилая супружеская пара выглядела не совсем органично, однако, как оказалось, именно им тут и место. Как выяснилось — это представители одного из самарских ТСЖ, которым обещали компактное современное оборудование, но в определенный момент подрядчики просто прекратили выходить на связь, хотя половину работы уже сделали. В течение нескольких часов семейная пара нашла ответы на вопросы и заручилась поддержкой специалистов, обменялись контактами и узнали много нового. Благо экспертов и оборудования на выставке было более чем достаточно.

Иван Андрончев представил участникам форума научный журнал Академии "Компетентность" и пригласил специалистов и всех участников форума принять участие в обсуждении на его страницах насущных вопросов развития науки и технологий обеспечения единства измерений в области теплогенерации.

Самарский филиал академии Росстандарта относится к дополнительному образованию и повышению квалификации максимально строго. Филиал обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам. Актуализация рабочих программ проходит раз в три года и согласовывается с рядом профильными структурами важнейших отраслей российской промышленности. Библиотека филиала включает 1650 единиц хранения и 789 наименований.

За время выставки на стенде прошел ряд важных встреч не только образовательной, но и экологической тематики. Ведь Самарский филиал АСМС активно работает в разных направлениях, внося заметный вклад в развитие отрасли. Возможно, именно поэтому академия пользуется заслуженным авторитетом, а через стены этого образовательного учреждения ежегодно проходит до 300 слушателей, многие из которых входят в руководящий состав своих организаций.